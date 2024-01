ES TIEMPO DE DEFINICIONES: ROCÍO NAHLE

Morena representa la protesta argumentada y la justicia social.

Úrsulo Galván.- A 14 días de concluir el periodo de precampañas, la precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle García, exhortó a la base de simpatizantes y militantes a no caer en provocaciones, por el contrario, los exhortó a concentrarse porque “es tiempo de definiciones”México, dijo, está viviendo un periodo que ya está escrito en la historia moderna y no hay marcha atrás porque la Cuarta Transformación es el camino “y ahí vamos a seguir porque ya encontramos la fórmula”, puntualizó Nahle García. Ahora, lo verdaderamente importante, indicó, es el avance y consolidación del movimiento porque los hechos y la congruencia con la que ha trabajado son el respaldo de la 4T.

“En este momento, en este momento es tiempo de definiciones y nuestros hechos son los que nos respaldan y a ellos su traición a la patria, su traición al pueblo de Veracruz y su traición a los activos de la nación son los que los tienen en la mesa y en la lona y nosotros siempre hemos defendido a la patria, siempre hemos defendido a la nación y aquí están los resultados, congruencia con el pueblo de Veracruz y el pueblo de México”, aseguró. Los resultados serán la mejor respuesta, este proyecto se construye en las calles y con la gente, caminando, esa es la esencia de la Cuarta Transformación, enfatizó.

“Estoy feliz, feliz, feliz ¿y cómo no voy a estar feliz si estamos caminando todos los días y los otros se la pasan inventando estrellitas en el cielo pero compañeros, no hay que caer en provocaciones, no hay que hacer caso, no hay que caer en la trampa, nosotros construimos, no destruimos, nosotros transformamos no privatizamos y nosotros sumamos, no dividimos, esa es la Cuarta Transformación”, aseguró. La confrontación nunca será la estrategia porque quienes integran este movimiento dialogan, no presionan “nosotros no presionamos, nosotros no amenazamos, nosotros somos diálogo y acción”, indicó. La 4T es incluyente, recordó y todos los que están en territorio son veracruzanos, porque aquí no se discrimina ni se odia a nadie ni nada. “Nosotros sumamos, somos un pueblo noble, somos un pueblo activo, crecemos y es un gran estado lo que tenemos, quien empieza odiando, quien empieza discriminando, quien empieza insultando pues que resultados podremos obtener, por eso van a terminar donde están en el barrieron de la historia, ahí van a terminar, mientras nosotros vamos a caminar, vamos a construir, vamos a repitencializar lo que tenemos en Veracruz, grandes recursos naturales, la gente preparada, tenemos gente muy trabajadora aquí”, enfatizó. Finalmente, reiteró, se debe tener mucho cuidado con quienes pretenden desestabilizar el buen rumbo de la 4T.“Nosotros somos gente pacífica, nosotros dialogamos, nosotros tenemos argumentos, y nuestro presidente todos los días en la mañana, todos los días, a través de las mañaneras, sale a informar que va a hacer, que hizo, que está haciendo, nos da clases de historia, se defiende, porque también es mucho el ataque, y de quién es el ataque, de aquellos que añoran el pasado, de corrupción, dispendio y entreguismo, de aquellos que añoran un régimen que nos llevó a la mayoría del pueblo de México a la pobreza, y al despojo”, apuntó.

