Esta es la lista de nominados al Balón de Oro 2022; Messi el gran ausente

Ámsterdam.- Este miércoles el Ajax hizo oficial la contratación del mexicano Jorge Sánchez, quien en días recientes se despidió de las Águilas del América.

«Quería darte la bienvenida a Ámsterdam, hermano. Bienvenido al club más grande los Países Bajos y a una de las escuelas más grandes del futbol mundial; estoy muy feliz por tu llegada, porque sé lo mucho que has luchado para poder estar acá”, se puede escuchar en un video compartido por el propio equipo, grabado por el también mexicano Edson Álvarez.

El mexicano Jorge Sánchez afirmó este miércoles que el seleccionador nacional de México, el argentino Gerardo Martino, le aseguró que ya estaba listo para ir a Europa.

«Hablé con el ‘Tata‘ Martino, le había dicho que mi sueño era ir a Europa, me dijo que ésta era una gran oportunidad porque hoy ya era un jugador consolidado, que ya estaba listo y bien preparado para ir al fútbol europeo“, reconoció Sánchez en conferencia.

“El “Tata” nos pidió que cuando hubiera algún cambio de equipo se lo comunicáramos antes. Eso hice, de inmediato se puso muy feliz; me he consolidado en su proceso y sé que él está a gusto con mis actuaciones, he aprendido mucho de él”, agregó.