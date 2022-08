‘Estoy muy contento porque quien sea el candidato presidencial de Morena garantiza que va a continuar la transformación’: AMLO

México.– Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo estar tranquilo debido a que quien gane la encuesta de Morena para la candidatura a la Presidencia de la República, seguirá con el proyecto de la Cuarta Transformación.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador volvió a dejar en claro que va a apoyar al candidato que gane las encuestas de Morena de cara al 2024.

“Estoy muy contento porque quien sea el candidato del movimiento garantiza que va a continuar la transformación, no es buena noticia para nuestros adversarios, a lo mejor se frotan las manos, pero primero son dos años y sí hemos hecho bastante en menos de cuatro años”, puntualizó.

“Se van a llevar a cabo esas encuestas, está en los estatutos del partido (Morena) y el que gane la encuesta, mujer u hombre, va a ser candidato y yo cuando se conozcan los resultados voy a apoyar al candidato. Al que gane la encuesta, sea quien sea, porque voy a respetar la voluntad de la gente y no hay favoritos”, declaró

El mandatario mexicano recalcó que en su movimiento hay relevo general para cuando se retire, al terminar su Gobierno en 2024, por lo que será muy difícil que México regrese al régimen “de corrupción, de injusticias” que imperaba antes de la llegada a la Presidencia de la República.

“Estoy muy contento porque hay relevo generacional, o relevo para que haya continuidad con cambio en el Gobierno y no creo, ni siquiera tengo que tocar madera, está muy difícil que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, privilegios, por más dinero que utilicen, por más campañas negras y control de los medios de información, no, ya no, porque se avanzó mucho en el cambio de mentalidad, eso es lo más importante de todo”, destacó.