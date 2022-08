Estudiantes denuncian a universidad privada en Medellín, tras no recibir títulos

Medellín de Bravo, Ver.– Estudiantes de la primera generación de la maestría de Administración de los Servicios de Salud, se manifestaron la tarde de este viernes a las afueras de la Universidad de Oriente (UO), pues acusan que, llevan más de dos años luchando por que les entreguen sus títulos.

Los quejosos aseguran que, el área administrativa de la universidad privada solo les da largas, y se excusaron durante la pandemia, para señalar fallas en el sistema y evitar agilizar los trámites.

«Nos dan largas, ya son dos años, nosotros no tenemos ningún adeudo, todos pasamos con buenas calificaciones, siempre fuimos muy cumplidos, no hay ningún problema de esos, porque a los otros grupos les dicen qué los títulos se atrasan un poco porque los alumnos no hacen las cosas como son, y no es cierto, nosotros siempre hicimos todo en tiempo y forma, no tenemos deudas, y ya tardó más de 2 años en que nos den el título, el límite para la entrega de títulos es un año y medio», mencionó uno de los afectados.

Los ex estudiantes de la universidad privada reclaman que el personal administrativo ya no les contesta llamadas y mensajes, y esta situación les afecta en sus centros de trabajo, pues algunos se encuentran tramitando ascensos, los cuales no han podido ser otorgados, por falta del título que los valide.

«Necesitamos y exigimos que el título nos sea entregado ya, porque lo necesitamos para nuestras áreas de trabajo o para algunos otros trámites, nosotros no tenemos nada malo, nosotros hicimos todo bien desde el principio, qué se atravesó la pandemia, sí lo entiendo, pero nosotros hicimos todo antes de la pandemia, y ahorita tras la pandemia todas las escuelas están generando títulos, boletas, y ellos nada más se hacen pato», remató.

