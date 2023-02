Evitaremos que conservadores muy parecidos a traidores se aprovechen de las circunstancias: Cisneros

Xico, Ver.– Al recordar los Tratados de la Soledad con los que México se libró durante la época liberal que encabezó Benito Juárez, de la invasión de Francia, España e Inglaterra, el secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos comparó aquellos tiempos con los actuales, en los que dijo, se debe cuidar que conservadores muy cercanos a los traidores se aprovechen de las circunstancias:

“En ese tiempo como ahora, algunos conservadores desde dentro apoyaron a la población de Francia para que se cobraran con territorio. Afortunadamente eso no sucedió así, salimos bien librados los liberales al lado de Juárez, eso es lo que vamos a conmemorar para que eso no se olvide y esa historia no vuelva a repetirse, que los conservadores que son muy cercanos a los traidores quieran aprovecharse de circunstancias, 161 años después”.