Excelentes tips para mantenerte hidratado

México.– Descubre lo que te espera el presente viernes 21 de enero de 2022 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: Tododisca

ARIES

Espera del amor aquello que le das. No más ni menos. Esa es la regla esencial de toda relación. De otro modo, sin esa reciprocidad, todo se desmorona. ¿Das en la medida que recibes? Esa es la pregunta que te debes hacer hoy, y una vez que la respondas, te toca ponerte al día en esa materia.

Las cosas no fueron bien en estos días, y has recibido reclamos con una fuerza que es, sin duda, injusta y que no te mereces. Tendrás que hacer borrón y cuenta nueva, pues tienes que sacudirte esa negatividad. Hoy es un nuevo día que te ofrece la oportunidad de reparar tus errores y recuperar tu prestigio.

Este es un buen día para que salgas de la rutina. Y es que nada le hace tanto daño a un espíritu como el tuyo. Te gusta que todo sea espontaneo y libre, que cada día sea una sorpresa y que cada hora es impredecible. Si es así, ¿por qué dejas que sea la tibieza la que dicta tu jornada?.

TAURO

Es duro enfrentar las propias limitaciones, pero es un ejercicio de franqueza que nos puede ayudar a tener una mejor relación de pareja. Reconoce aquello que no sabes hacer, pero que la persona que amas domina a la perfección. Y que cada uno participe con sus mejores talentos para que la relación crezca y se mantenga.

Hoy vas a descubrir que lo que desgasta tu presupuesto no son los grandes gastos habituales (alquiler, comida, servicios…) sino esas pequeñas fugas hormiga a las que no pones freno. Tienes que dejar de darte tantos caprichos, y llevar un mejor control de tus gastos. De gota en gota se vacía el cántaro.

La juventud eterna no existe, pero sí que puedes hacer mucho por preservarte mejor para los años que vienen. Tienes una obsesión por la edad que tiene una solución muy sencilla: come mejor, toma más agua y evita los excesos con el trabajo y la fiesta. Te verás diez años más joven, por lo menos.

GÉMINIS

Este día es necesario acodar un plan para que tu amor sea viable, para que sobreviva a las turbulencias de la vida. Cada uno de los dos debe poner de sí para que la corriente de la vida no los dejes atrás. El amor también es una oportunidad para darnos en aspectos productivos, y con ello fortalecer a la relación.

Es necesario que resuelvas esos temas con tu compañero de trabajo. Las desavenencias pueden cobrarte una factura muy alta, pues atentan contra la armonía necesaria para que los negocios y el trabajo fluyan y fructifiquen. Pide disculpas, pues está en juego buena parte de tus ingresos.

Algo que va a ayudarte mucho en el cuidado de tu salud, sobre todo en lo que tiene que ver con la disminución del estrés, es alejarte de Internet. Cada vez que te imaginas que tienes un síntoma, corres a comprobar si es parte de algún síndrome mortal. Y la verdad es que tu salud está perfecta.

CÁNCER

La familia de las personas que amamos siempre son un tema delicado, pero no son motivos para que estallemos y nos alejemos. En lo que se refiere a este tema, no hay mejor manera de sobrellevar las cosas que mantener una distancia que nos haga parecer ajenos y un trato cálido. Así la casa estará en paz.

Te preguntas si es mejor rentar o pedir una hipoteca. La mejor parte de esta pregunta es que te muestra preocupado por el futuro. Y sobre el tema el concreto: es necesario rentar ahora para que, en el futuro inmediato, puedas reunir el dinero necesario para que enfrentes los primeros gastos de una hipoteca.

Cuida mucho lo que comes, en especial en estas fechas. Hay tendencias astrales que te hacen más proclive a daños en tu estómago. No cometas excesos ni te dejes llevar por el capricho del momento, pues puede salirte muy caro, Un poco de disciplina en tu alimentación y estarás más que bien.

Foto: Hola

LEO

Las amistades de nuestra pareja son sagradas. No las debes criticar, ni en su aspecto ni en su obrar y mucho menos debes mostrarle alguna agresividad. Tu amor necesitas redes de apoyo que le ayuden en las diferentes parcelas de su vida. No puede ser el único en su mundo. Y no debe ser así.

Todos tus dichos deben apoyarse con hechos. De otra manera no eres sujeto para esa sociedad de la que deseas ser parte. No te desmoralices, y lejos de ello aprovecha este trance para poner en orden tus asuntos y ponerte al día con los trámites. Entre más en orden tus antecedentes y registro de tus logros, mayor tu prestigio.

No debes aceptar, bajo ningún pretexto, que ese maltrato continúe, pues es malo para tu autoestima como para tu salud. Tal vez creas que las palabras se van, pero algunas se quedan y envenenan no solo tu cuerpo, sino también a tu mente. Mantén a raya a esos que no saben valorarte.

VIRGO

Es importante que el día de hoy no des espacio a chismorreos y que todo entre tu pareja y tú sea claro y transparente. Existen, por desgracia, personas que les envidian y que quieren verlos separados. La parte buena es que hay poco que pueden hacerles: su unión es fuerte y verdadera.

Hay que vencer el miedo a triunfar. El primer paso para hacerlo es salir de tu zona de confort, pues de otra manera (si no te internas en lo desconocido) no encontrarás ante nuevas oportunidades. Dale a tu ambición lo que desea, y no te resignes a una medianía que puede resultar efectiva por un tiempo, pero que te hace sentir insatisfecho.

Es un error que sigas esperando por “el momento adecuado” para cuidar tu alimentación y volver al ejercicio. Y es que ese momento no está por llegar: ese momento es ahora y hoy. Deja de poner pretextos ante lo necesario, y da lo mejor de ti mismo para cuidar de tu mayor bien: tu cuerpo.

LIBRA

Los sueños en pareja deben ser compartidos. Este es un buen día para sentarse el uno frente al otro, y hablar de lo que anhelan. Hay que tomar los puntos en común como netas de los dos, y ponerse anos a la obra. Tener un proyecto entre los dos afirmará sus vínculos y hará más fuerte a su relación. Y a su amor.

Olvidemos las experiencias anteriores y demos al día de hoy el lugar que se merece, y es que es en el ahora donde todo se decide. Aparta tu mente de fracasos y de las limitaciones del pasado, pues la vuelta del marcado está a punto de generarse. Estás en tu mejor forma, y nadie se espera lo que está a punto de ocurrir…

Salta. Baila. Acepta los problemas que la vida pone frete a ti como lo que son, oportunidades, y mira hacia adelante. Este es un día en el que debes reafirmar tu pacto con la vida, e ir paso a paso, pero con firmeza. Esta es una jornada en la que vas a recuperar el optimismo con toda la alegría por existir.

ESCORPIO

Los problemas nunca van a dejar de esta en tu vida. Síntomas de que eres una persona que se impone retos y avanza. Lo que puede dejar de estar en ella es el amor. Tienes que dejar que tu pareja comparta tus responsabilidades, y con ello tus problemas. Deja que te ayude a resolverlos, pues es parte de todas tus soluciones.

No aceptes a socios que tengan la firma intención de doblegarte, pues no naciste para ser gobernado por nadie. Es mejor seguir a solas hasta encontrar a quien pueda ser tu justo complemento. En este día, los astros saben que puedes avanzar con tu propio esfuerzo por otro largo trecho.

Hoy es un buen día para plantearte un viaje. No de esas travesías que se miden en distancias, sino de aquellas otras, que van al interior y que nos conducen a confrontarnos con aquellos que nuestro corazón oculta, tan hondo que ni siquiera nosotros podemos interpretar esos secretos. Hay algo ahí que, al saberlo, te hará más libre.

Foto: Extra

SAGITARIO

Este es un buen día para reencontrarse con los amigos. Esos que han quedado relegados por la naturaleza misma de la relación. Planeen juntos una fiesta o una cena, y que cada uno convoque a las amistades que desee. Que la casa se llene de risas y de la dicha del reencuentro. Que los vínculos se fortalezcan.

Tienes que trabajar en tus habilidades comunicacionales. Sientes que no te expresas con la fuerza suficiente para ser escuchado y para ser considerado. Estudia las bondades de la programación neurolingüística, que le da a tus palabras una fuerza que te va a sorprender y que va a mejorar tu confianza en ti mismo.

Sientes una fatiga crónica y no sabes como vencerla. La clave está en tu alimentación, y es mejor que la cuides, de modo que te brinde la energía y la fuerza que necesites. De manera que evita, a todo costo, el azúcar y otros energizantes que te dan un bienestar pasajero, pero se cobran un impuesto en tu salud.

CAPRICORNIO

No hay otra meta en una relación que debas tener que el bienestar de tu pareja. Cualquier otra consideración es secundaria. Y cualquier otra meta, deshonesta. De eso se trata el amor, al fin y al cabo: de darlo todo por la persona que está a tu lado. Ese debe ser tu credo. Y hoy es un buen día para volver a su senda.

Hay que esperar a que las condiciones del mercado sean más favorables antes de lanzar esta nueva apuesta. Es un momento para resistir más que para expandirse. Hay que moverse con inteligencia antes que con osadía, pues las tendencias astrales premian más la perseverancia que las apuestas arriesgadas.

Este es un buen día para recargar energías. Vienen retos que te van a demandar un extra en todos los sentidos, y es por ello que debes garantizar que tus flujos energéticos están perfectamente canalizados. Con este fin, coloca en el cabecero de tu cama un saquito con un cristal de cuarzo rosado, y siempre deja tus zapatos, señalando hacia la puerta, a su pie.

ACUARIO

Espera a que tu pareja se dé cuenta por sí misma. Hay revelaciones que pueden ser tomadas por ella como imposiciones. Este es uno de esos casos, pues este problema tiene que ver con sus afectos y con su experiencia. A veces el amor es dejar que quien amamos viva sus propios errores.

Tus rivales van a ver lo que quieren ver, y es por ello que su opinión no debe importarte. Lo que esas voces buscan es que te equivoques y que fracases. La guía que necesitas está dentro de ti mismo. Esa es la voz que necesitas seguir: es tiempo de que obedezcas a tu intuición. Esa será la clave de tu nuevo éxito.

El estrés es un mal acompañante: no debes dejar que guíe tus pasos ni que te haga tomar decisiones. Tienes que liberarte de él y conseguir que tu cuerpo opere de manera normal nuevamente. Un primer paso es preocuparte solo por lo real, y no por lo hipotético. Mantente en el presente.

PISCIS

Para eliminar esas vibraciones negativas que a últimas fechas llenan la casa, es necesario que tu pareja encienda una vela negra, y que tu enciendas una vela blanca. Debe dejarlas consumirse juntas en el sitio de su hogar que ambos definan como el centro espiritual de su casa. Es mejor hacerlo en una noche de luna llena.

Hay dos maneras de enfrentar esta situación. La primera de ellas por reconocer el tamaño dela pérdida y cortar cabezas. La segunda, que los astros te recomiendan, es que sumes voluntades y que entre todos los involucrados cubran la pérdida, y que nadie se vea afectado por ella.

Es estado ideal de cualquier persona es la espera, pues siempre que tenemos la idea de que la vida va a darnos algo, somos mejores. Es lo que tu vida necesita: esperanza. Debes dejar de vivir al día, agotando tus ciclos y necesidades a las siguientes 24 horas. Debes tener ambición e insatisfacción. Debes sostener, al menos, un sueño.

Foto: AstroMundus

Con información de MhoniNoticias