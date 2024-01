Federación de boxeo abandona a pugilista veracruzana en su camino a París

Veracruz, Ver.- Ileen Gricelda Durán, es una pugilista veracruzana que ha sido abandonada por la Federación Mexicana de Boxeo en la búsqueda por su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La veracruzana recientemente se acaba de coronar campeona nacional del Campeonato Elite realizado en la Comité Olímpico Mexicano en la Ciudad de México, y con ello ganó su pase para la última eliminatoria previo a los Juegos Olímpicos de París 2024, evento que se llevará a cabo en el mes de mayo en Tailandia.

«Para este evento lamentablemente la Federación no va a cubrir nuestros gastos, por lo tanto yo tengo que cubrir la cuota de aproximadamente 120 mil pesos para poder asistir a este evento. Entonces tengo que ver la manera de encontrar el apoyo y poder pagar esa cuota, ya que si yo no la pago antes del mes de mayo quedaré fuera del evento, y perderé la oportunidad de eliminarme para ir a Juegos Olímpicos», declaró la boxeadora.

Ileen Durán iniciará con la venta de postres y organización de rifas para solventar sus gastos, aunque esto tendrá que intercalarlo con sus entrenamientos de alto rendimiento, situación que podría mermar su concentración de cara a la máxima justa deportiva del orbe.

«Para poder juntar lo del evento al cual voy a ir que va a ser en Tailandia, voy a estar haciendo postres, voy a hacer rifas, mi familia me está ayudando, y también algunos conocidos me están ayudando a hacer rifas. Principalmente buscar patrocinios, quien guste ayudarme patrocinándome o apoyándome yo se los agradecería demasiado, por qué estar saliendo a botear y todo esto, hace que yo no me enfoque al cien por ciento en mis entrenamientos. Entonces, que más quisiera yo que estar enfocada al cien por ciento para dar unos mejores resultados», subrayó la veracruzana.