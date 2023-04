Fernando Padilla Farfán – Educación a distancia

Hace 32 años, un 13 de abril de 1991, salió a la circulación, el primer ejemplar de La Crónica de Tierra Blanca, fue un sueño edificado en una ilusión, pues no contábamos con absolutamente nada para hacerlo realidad, más que el deseo de dar a Tierra Blanca, un medio de comunicación, que no tenía. Hoy a 32 años de distancia cualquier persona puede -y lo hace-, externar su pensamiento en las redes sociales sin pagar un centavo. Pero en aquel tiempo tuvimos que juntar unos pesos y pagar en una imprenta de Veracruz, que nos hicieran mil ejemplares (que ni siquiera sabíamos que los íbamos a vender). Con la colaboración de unos entusiastas periodistas y aspirantes a serlo, causó una grata impresión en los habitantes de Tierra Blanca y desde esa fecha, gozamos de ese cariño por parte de los habitantes de nuestra comunidad, De alquilar una maquila, con el paso de los años y un esfuerzo muy grande, obtuvimos la maquinaria que se necesitaba. Parece simple, pero nos tomó 32 años llegar aquí, y brindar la información diaria de esta y otras comunidades. Por todo ello, y en nombre de todos, talleristas, Mecánicos, Voceadores, Reporteros, Fotógrafos, Diseñadores, Redactores, Columnistas, les damos la gracias muy cumplidas. Una felicitación al director, Enrique Haaz Diez, y a todo el equipo de trabajo.

EL ATAQUE AL TRIBUNAL ELECTORAL

Los presidentes de los partidos, Alito Moreno (PRI) y Mario Delgado (Morena), comenzaron a orquestar una rebelión congresista al lado del PRD, donde, aseguraban, iban contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque, lloraban, se extralimitaba en sus atribuciones, entre ellas quitarles el hueso a este par de dirigentes, que quieren quedarse con la presidencia de sus partidos hasta que la muerte pise su huerto. Como juntos son dinamita, activaron la Enmienda y citaron a todos. El único que no le entró con ellos, y cada día el tiempo le da la razón, fue Dante delgado Rannauro, que su MC no quiso ir con estos revoltosos. No contaron que, entre otros detalles, lastimaban y les pegaban a las mujeres en todas sus fases congresistas, se trastocaría la paridad de género y las acciones afirmativas que han abierto espacios públicos a las minorías (indígenas, LGBTQ+, migrantes), y allí les vino la rebelión hasta del propio Morena, las mujeres en el Senado dijeron que ellas allí no la dejarían pasar, si la Cámara de Diputados manda la “reformita” a la Cámara alta “aquí no la vamos a aprobar. No vamos a permitir que el patriarcado de los partidos políticos venga aquí a ignorar el feminismo del Senado. Que quede muy claro: no pasará…”, o sea, que ese golpe al Tribunal Electoral ya se hundió como el Titánic, por qué no checaron esos inútiles que golpeaba en la flotación de las mujeres, todas, no solo para ocupar cargos de elección o nominación, las hacia a un lado en su actuar.

ÚLTIMA HORA: PAN y PRI dicen que se bajan de ese caballo. Menos mal. Recularon, pues.

CARTA POSTUMA DEL EXRECTOR PADILLA

El periodista y escritor Hermenegildo Olguín, excolaborador de la revista Proceso difundió sus redes una carta presuntamente escrita por el exrector de la Universidad de Guadalajara, y fundador de la FIL, Raúl Padilla López antes de quitarse la vida, el pasado 2 de abril:

“A todos mis seres queridos, amigos y universitarios, les pido una disculpa por tomar esta decisión en una coyuntura difícil. Soy considerado ‘enemigo por las máximas autoridades federales y estatales que están dispuestas a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a sus enemigos. Más no es por ello que tomo la decisión, he pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza. Sucede que tengo mes y medio que me cercioro que padezco de ALZHAIMER y/o pérdida severa de memoria. Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsus de hasta 10 minutos de pérdida de memoria. Cada vez me cuesta más trabajo (… ). Lo que sigue sé que es terrible, más asociado al estrés.

Ya no soy útil como en otras coyunturas. Sirvo más lléndome (yéndome). ¡Perdón, perdón perdón!”. Firma Raúl Padilla López.

