Fernando Padilla Farfán – El calentamiento global avanza más rápido de lo estimado

La delincuencia ni en Día de Muertos descansa. Las autopistas de México, pero sobre todo las de Veracruz, se han convertido en peligros de criminales que, en cuanto ven un atasco de automóviles y camiones, sacan sus machetes o sus pistolas y se dedican a asaltar a los automovilistas allí varados. En la Cumbre de Maltrata ocurría lo mismo, allí se daban el lujo de poner retenes y con luces estroboscópicas, propias de los federales, hacían que se detuvieran y a asaltarlos. El gobierno lo negaba, el federal y el estatal. Hasta que un día un joven lo grabó y lo subió a las redes, al no detenerse le dispararon y lo hirieron y terminó en orizabeño hospital, porque herido bajó la cumbre y desde esta ciudad subió el video al mundo. Entonces sí, el presidente ordenó que viniera la Guardia Nacional, porque este gobernador se la vive dormido, en la Cumbre hay ahora patrullas federales y se acabaron los asaltos. Pero los malosos encontraron una nueva mina, sucede que a los inútiles de Capufe, yo creo que en venganza de que les quitaron la caseta de cobro, pusieron en reparación el Puente de Metlac en Fortín frontera con Orizaba, y las colas son peores que tienda en ofertas. Antier un pariente se demoró dos horas de Córdoba a Orizaba y otro que fue a Veracruz, le tocó estar tres horas detenido, mucho antes de la universidad Anáhuac. Allí aprovechan los maleantes para asaltar. Ahora leo en diarios y redes, se dieron el lujo de asaltar un ADO y a 15 pasajeros, 4 indeseables subieron y les quitaron todo lo que pudieron: relojes, dinero, teléfonos celulares y lo que hubiera. ¿Y el gobernador de Veracruz?, este es su territorio y el partido gobernante es de Morena, del suyo. Porqué demonios no envían un par de patrullas y policías a pie de civiles para atrapar a estos malvados. Va a ocurrir que alguien les va a soltar un balazo y matar a uno. Los judíos siempre han sido truchas en seguridad, menos ahora que Hamas los agarró como a los gringos en el 11S, cuando les comenzaron a secuestrar aviones de la línea El AL, a cada uno subieron a un tirador de elite y eso se acabó, después que liquidó a varios optaron por no subirse a ningún avión. Así debía hacer aquí el gobierno federal, otras patrullas de la Guardia Nacional mientras estos inútiles terminan de arreglar los desperfectos que, calculan, serán hasta diciembre.

LOS DOS EXPRESIDENTES

Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, cada quien por su lado, hicieron una crítica al demagogo, así lo llamó Zedillo, presidente de México.

Zedillo: “Me gustaría que llegue (a la Presidencia) alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan y que no mienta”.

Felipe Calderón: “México está en peligro y es una democracia a punto de caer, y eso es importante repetirlo una y otra vez. Sus instituciones están bajo el constante ataque del Presidente de la República, un aparato de poder, una maquinaria electoral que usa recursos públicos para construir y apoyar descaradamente y con dinero público la campaña de la candidata oficial al próximo gobierno de México”.

El presidente AMLO les respondió que ellos “No representaban al pueblo de México, solo a grupos de intereses creados”.

Fin de la historia.

