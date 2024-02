Fernando Padilla Farfán – Las elecciones que impactarán al mundo

En política lo que parece es, decía el gran Jesús Reyes Heroles. En la guerra, como en las grandes batallas recluta uno a los mejores. Lo mismo para el espionaje que para las estrategias, según el arte de la guerra del gran Sun Tzu. Ayer por la mañana un conspicuo (¿Qué demonios será conspicuo?) perredista, me llamó para confirmar que la ex rectora de la Universidad Veracruzana (UV) Sara Ladrón de Guevara, iba en el paquete rumbo al Senado de la República, reclutada por el PRD para la Alianza donde lidera Pepe Yunes. Sara, a sus 60 años, jalapeña, antropóloga especializada en arqueología, educada en la Universidad Veracruzana, en la UNAM de México y en la Universidad de París, es una mujer notable. Con gran relevancia en la academia. Con gran aceptación entre los académicos y los alumnos porque, cuantas veces pudo defendió los colores de esa universidad, ante gobernadores que luego querían meter mano o ajustar los presupuestos. Ella dio la gran batalla. Yo Mero la traté un par de veces, cuando formaba parte de la Comisión de Periodistas de Veracruz y fuimos a esa gran universidad, que amaba Carlos Fuentes y Eduardo Galeano, dos grandes escritores, uno mexicano hasta las cachas y el otro uruguayo. Premios, suficientes, el Congreso la distinguió como Mujer Veracruzana, y ha recibido la medalla Francisco Javier Clavijero, Premio Autonomía Universitaria, Medalla Jorge Carpizo y Leona Vicario, por nombrar algunos. En el cuartel de Pepe Yunes y Xóchitl Gálvez hay alegría, no solo por el cierre impresionante que tuvo en Veracruz, sino porque, le están rodeando de gente valiosa. Por el otro lado de la formula al Senado: los dos Yunes: Miguel Ángel y Fernando, de suplente, con su racimo de votos al hombro.

EL LIBRO DEL PRESIDENTE

El presidente AMLO se anda despidiendo de su sexenio presidencial. No solo recorre el país y defiende a sus indefendibles gobernadores, al de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que era bueno para meter goles con el América y en la selección mexicana, pero malito para gobernar, y al nuestro, Cuitláhuac García Jiménez, que resultó muy balín para gobernar. Pero escribió su libro, lo tituló ¡GRACIAS! Aquí unos extractos del diario El País.

“El presidente sostiene que se retira tranquilo y satisfecho del Gobierno, porque considera que ayudó a “iniciar una etapa nueva en la vida pública de México”, y segundo, porque Sheinbaum, a la que describe como “sensible, incapaz de cometer una injusticia y, sobre todo, honesta”, es la candidata para relevarlo en el poder. “Estoy sereno y contento porque Claudia Sheinbaum, quien me ha sustituido en la dirección del movimiento de transformación, representa una auténtica garantía de que tendremos un porvenir de más justicia y más honestidad en nuestro México lindo y querido”, escribe.

EL COMEDIANTE EUGENIO DERBEZ ¿CANDIDATO?

El presidente afirma que los empresarios buscaron involucrar al entonces mandatario saliente, Enrique Peña Nieto, para convencerlo de que interviniera en las elecciones para frenar al candidato de la izquierda. Según López Obrador, primero le plantearon a Peña Nieto que le pidiese al candidato priista, Meade, declinar su candidatura a favor de Anaya. Peña Nieto rechazó la proposición. Luego, añade López Obrador, le ofrecieron que Anaya declinase a favor de Meade. El presidente priista tampoco cedió. “Como es obvio, Peña veía encuestas y tenía que sopesar si valía la pena adoptar una decisión de esa complejidad solo para complacer a un grupo de mafiosos del sector privado a quienes les había dado todo y que al final lo había traicionado o nunca habían abierto la boca para defenderlo”, escribe López Obrador. Y añade una confidencia que el compartió el priista: “No es descabellado lo que me dijo, alguna ocasión, el presidente Peña sobre el carácter traicionero de la oligarquía económica”.

López Obrador menciona un último intento de los empresarios para ganar las elecciones de 2018, una revelación no contada sino hasta ahora. “Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez; una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: ‘Señores, por favor, sean serios”. El mandatario cuenta que el grupo empresarial también acudió a Slim para ofrecerle una candidatura única del “PRIAN”, un pasaje que López Obrador reveló recientemente en una de sus conferencias Mañaneras. “La veracidad de esta propuesta me la confirmó el propio Slim, quien no aceptó el desafío argumentando que él tenía otro oficio”, afirma el presidente. “Era y sigue siendo un hombre de negocios y, por cierto, nada tonto”, añade. López Obrador afirma —otro detalle revelador— que Arturo Elías Ayub, yerno de Slim, “buscaba ser candidato a la gubernatura del Estado de México”. A la baraja de candidatos de los empresarios —Derbez incluido— y sus supuestos intentos por descarrilar sus aspiraciones López Obrador le llama en su libro “comedia de traiciones”.

Hay más en ese libro. Hay que leerlo. Es su despedida.

