Fernando Remes encabeza conmemoración del Día de la Bandera

Poza Rica, Ver. – El Ayuntamiento de Poza Rica que preside el alcalde Fernando Remes Garza, en coordinación con la Secretaria de Defensa Nacional por el conducto de la VI Región Militar y la 19/a Zona Militar, la Regiduría Quinta y la Dirección de Educación, realizaron un solemne acto con motivo de la conmemoración del Día de la Bandera.

En representación del Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Comandante del 7mo Batallón de Infantería, asistió el Mayor de Infantería Juan Carlos Villa Arciga, quien acompañó al alcalde Fernando Remes Garza e integrantes del cuerpo edilicio para el izamiento de bandera y el protocolo correspondiente, rindiendo honores a este importante lábaro patrio.

Posteriormente, el Presidente Municipal encabezó la ceremonia donde la bandera es reemplazada e incinerada inmediatamente después de ser ondeada 3 veces como despedida y símbolo de transformación.

La reseña histórica se realizó por parte de una alumna de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Oficial No. 8 Emiliano Zapata, y el recorrido a las banderas por parte de estudiantes del Bachillerato UGM 2 de Enero, previo al abanderamiento de escoltas pertenecientes a los jardines de niños María Enriqueta Caramillo y Enrique C. Rebsamen; las primarias Independencia, Fco. I. Madero e Ignacio Zaragoza; las secundarias Gral. Mariano Escobedo, y Federal No. 3 José María Morelos y Pavón; las Telesecundarias Arroyo del Maíz y Octavio Paz; así como el Inspector Escolar de la Zona Federal No. 167 de Primarias Federales.

Entre las autoridades que abanderaron las escoltas está el alcalde Fernando Remes Garza; el Mayor de Infantería Juan Carlos Villa Arciga; el representante del Secretario General de la Sección 32 del SNTE, Prof. Daniel Covarrubias López; la Delegada Regional de la SEV, Melissa Hernández Pérez; la Presidenta del DIF Municipal, Diana Patricia Remes Oropeza; el Jefe del Sector 02 de Escuelas Secundarias Federales, Eliut Deyta, e integrantes del cuerpo edilicio.

