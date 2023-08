Fernando Valenzuela es el deportista mexicano más reconocido en EU: López Obrador

México. – Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que Marcelo Ebrard “está en su derecho” de protestar, tras las señalamientos que hizo el aspirante presidencial de la 4T de favoritismo para la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador consideró como “normal” las denuncias de Ebrard Casaubón, aunque dejó en claro que existe la instrucción de que no se use al Gobierno ni el presupuesto federal a favor de alguno de los seis aspirantes del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Hay la instrucción de que no se use al Gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie, y Marcelo (Ebrard), Adán (Augusto López), y Claudia (Sheinbaum), me conocen perfectamente”, subrayó.