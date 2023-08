Festeja DIF Tihuatlán el Día del Abuelo 2023

Tihuatlán, Ver.– Como parte de las acciones para celebrar el Día del Abuelo, esta tarde, el DIF municipal, a cargo de su titular Patricia Ortiz de Gómez, festejó a los adultos mayores de este municipio, con quienes convivió y festejó este día que para ellos será inolvidable.

Durante un acto llevado a cabo en el auditorio municipal Benito Juárez, acompañada del alcalde Leobardo Gómez González y ediles, manifestó que el motivo de esta reunión fue para celebrar a quienes representan los pilares de vida, homenajeando a la sabiduría y amor incondicional, razón por la que el DIF rendía tributo a estas personas por su contribución a la familia.

Por su parte, el alcalde Leobardo Gómez González, aseguró que esta celebración fue un esfuerzo del DIF y su gobierno para todos los abuelitos. Siendo esta una oportunidad para convivir con todos ellos y recordar a los que han emprendido en el largo viaje, pero que seguirán viviendo por la eternidad y existiendo en los corazones.

“El alto honor que me ha confiado el pueblo de Tihuatlán, en ser presidente municipal también es una responsabilidad que me llena y me lleva a ver nuestro municipio como una gran familia, sé que mi esposa, Patricia Ortiz de Gómez, interpreta mi interés por todos, porque ella es un ejemplo claro en el innegable amor y servicio por las familias, especialmente por los abuelitos de Tihuatlán”, expuso.