Finalmente el Ayuntamiento de Veracruz tendrá Refugio para Mujeres vulneradas

Boca del Río, Ver.– El ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, lamentó la inseguridad que se vive en la República Mexicana, misma que aseguró es una gran inquietud entre los empresarios de México, pues esta incertidumbre inhibe la inversión.

El priista se encuentra de visita en Boca del Río, y aseguró que tendrá una gira de 3 días por la entidad veracruzana, pues busca crear vínculos y nexos que lo ayuden a lograr la candidatura a la presidencia de la República, encabezando la alianza «Va por México».

Sobres sus aspiraciones presidenciables, dijo que ha solicitado una apertura en la elección interna del PRI, posteriormente tendrá que lidiar con los otros partidos que encabezan alianza, donde también pedirá apertura para lograr ser el elegido.

«Lo que nosotros también tenemos que empezar a hacer como sociedad, es organizarnos para ganar con votos el 2024 (…) primero estoy pidiendo un proceso abierto al interior del PRI, y después que haya un proceso abierto para la alianza, me parece que lo más importante y lo que exige hoy la sociedad, es un proceso que genere confianza, no es lo que opinen los candidatos o las candidatas o los partidos, es lo que opine la sociedad, y si no tenemos la capacidad de crear un proceso que genere confianza, este proyecto no va a ser de todas y de todos, y por supuesto si logramos eso vamos a ganar», sentenció.