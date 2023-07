Fortalece SS|SESVER acciones de mejora en infraestructura

Xalapa, Ver.– Maestros de la Escuela Normal Superior Veracruzana “Manuel Suárez Trujillo” ubicada en Xalapa marcharon este martes desde la Secretaría de Educación de Veracruz al centro de esta capital en demanda de igualdad en el proceso para renovar a su dirección.

Pompeyo Arriaga Lara, uno de los profesores inconformes denunció que hay favoritismo hacia algunos aspirantes:

“Queremos que no se golpeen nuestros intereses y la convocatoria se siga al pie de la letra, ya que uno de los candidatos designados no cumple con uno de los puntos por los cuales la Dirección de Normales le están dando el paso como tal, hay un compañero que no cumplía y no se le está respetando esa situación”.