Francia golea a Australia 4-1 en el Mundial de Qatar 2022

Qatar.– El seleccionador alemán, Hansi Flick, lamentó la prohibición a los jugadores de portar los brazaletes ‘One Love’ y se quejó de que a sus futbolistas no se les permita dar ejemplo en la lucha por los derechos humanos.

«El objetivo del brazalete era dar ejemplo, que es lo que quería el equipo. La FIFA puso freno a esto y amenazó con sanciones. Había muy poco margen para los equipos que jugaron ayer. El brazalete es un signo de diversidad y de los valores que representamos y vivimos. Nos tratamos con mucho respeto y aprecio, pero cuando se trata de aprecio y respeto, algunos no lo ven así», señaló el preparador germano en vísperas del duelo con Japón.

«Las tarjetas amarillas no habrían sido un problema, pero la forma en la que queda la situación abierta y la amenaza de sanciones complicó la iniciativa justo antes del primer partido de Inglaterra y también de Holanda. No hubo tiempo para reaccionar a eso, por lo que las federaciones prefirieron quitar la presión y no inmiscuir a los jugadores en eso. Creo que es una pena que ya no podamos defender los derechos humanos», apuntó Flick.

«La selección representa lo que el brazalete envía como señal, la diversidad. Vivimos esto todos los días. Estos son nuestros valores. Estoy feliz de tener a estos jugadores en el equipo que juegan para Alemania», continuó.