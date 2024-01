Fuerzas Armadas fueron de las pocas instituciones del Gobierno Federal que resistieron el periodo neoliberal: AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no solo quiere una reforma en el Poder Judicial federal, sino también hay que hacerlo en los estados.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que en los estados, los jueces y magistrados también deben ser elegidos mediante voto popular.

“Que no sea el Poder Ejecutivo, quien propone al Legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto, de los ciudadanos, elegir jueces, magistrados y ministros. Repito, en lo federal y en los estados”, argumentó.

“Por eso, hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea de arriba en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros”, señaló.

El mandatario mexicano dejó en claro que quienes aspiran a los aspirantes a jueces y magistrados deben campañas para que los conozca el pueblo y lograr el puesto.

“El pueblo es el soberano, y es el pueblo muy consciente, muy inteligente, es un pueblo sabio el de México. Se hace la promoción, como campañas y a ver quién es, de dónde viene, qué estudio, porque es muy fácil saber sobre los antecedentes, cómo han actuado”, resaltó.

“Si se da a conocer la elección de los jueces, magistrados, ministros, va a salir a decir gente a decir yo no quiero que él ocupe ese cargo, porque yo fui víctima de una resolución en mi contra por corrupción,’ o ‘yo fui víctima del influyentismo que llevó a cabo este juez, este magistrado, este ministro’. Es el escrutinio público”, agregó.

“Lo que estamos planteando no es que los que ya fueron no participen no, que puedan participar todos los que están, que sean candidatos, pero que entren nuevos y que sea la gente que los elija. Pero lo mismo que sucede a nivel federal se reproduce en los estados, lamentablemente”, indicó.