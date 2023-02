Funes Mori, de los Rayados del Monterrey, quiere un lugar en el TRI

México.- El argentino Rogelio Funes Mori, delantero de los Rayados del Monterrey, aseguró que con el rendimiento que mantiene en su club se ha ganado estar en la Selección Mexicana que dirige el argentino Diego Cocca.

“La oportunidad de la selección me la he ganado con mi llegada a Monterrey. Si me va bien en mi club, puedo ser elegible para estar en la Selección Mexicana. Quiero seguir, todo dependerá de lo que haga en mi club y nada más. Creo que el trabajo, la disciplina, la dedicación hará que pueda estar o no estar”, afirmó en rueda de prensa.