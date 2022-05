Gestiona Neto García programa para regularización de Predios

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador esperará a que sean anunciados de manera formal los países que participarán a la Cumbre de las Américas para definir si acudirá o no a la cita en Los Ángeles, California.

Lo anterior fue detallado en la conferencia matutina llevada a cabo en Culiacán, en el estado de Sinaloa, donde el presidente López Obrador refirió que todavía no tiene una decisión sobre su asistencia a la Cumbre.

“Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. No se trata de confrontarnos, el presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa que debemos mantener una relación en pie de igualdad. Estamos a la espera de que se lleve a la práctica de que los países somos libres, independientes y soberanos, que no se puede excluir a nadie”, explicó.

“Ya no es tiempo de excluir a nadie, es tiempo de la hermandad, de buscar el diálogo, la conciliación, de resolver nuestras diferencias de manera pacífica y hacer a un lado los dogmas, las cargas ideológicas, los fanatismos y pensar en el bienestar del pueblo, en la gente, no en los intereses o en los pleitos de las cúpulas”, dijo.

Ayer, Kevin O´Reilly, coordinador nacional de la Cumbre que se llevará a cabo en junio, dejó en claro que “absolutamente no” se han enviado invitaciones a Venezuela y Nicaragua.

El presidente López Obrador aseguró que México participará en la Cumbre, aunque si se excluye a países del hemisferio enviará una delegación, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.

“Vamos a esperar a ver qué resuelve, de todas maneras México va a participar, nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Lo que estoy planteando es que se invite a todos los países, y que ya cada país en el ejercicio de sus derechos decida. Algunos están planteando que no van a ir, pero que se haga la invitación a todos, no excluir”, adujo.