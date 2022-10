Gilberto Haaz Diez – Bye bye Veracruz

Anda un pillo por ahí intentando extorsionar a nombre de terceras personas. Conmigo se ha aparecido un par de veces. La primera me sorprendió, la segunda, le menté su madre. Quien sabe cómo consiguió mi teléfono, pero al decir mi nombre y llamarme Gil, entendí que alguien se lo había dado. Envió un mensaje muy doloroso, que una de sus hermanas había muerto y que le costaba en Ciudad de México la funeraria y el traslado de no sé cuántos miles de pesos, para no hacérselas muy cansada me pidió 7,500 pesos y que al otro día me los pagaba. Como era persona conocida y honesta de quien utilizó su nombre, dudé y le dije que nones, que andaba fuera de la ciudad, no sin antes investigar que no era la persona aludida. Al otro día llegó la misma, esta vez utilizó el nombre de un amigo y enviándome una foto de él mismo, me pedía dinero para lo mismo, su esposa había muerto en Xalapa y necesitaba dinero para trasladarla, a la mano tenía yo al amigo original de quien suplantaba y le llamé preguntándole dónde estaba, al saber que estaba aquí en Orizaba le dije aguas, están hackeando tu cuenta, más bien pidiendo dinero a tu nombre. Y al otro le respondí con una mentada de madre, pero en francés. Tengan cuidado, si les piden dinero o ayuda por su WhatsApp, es un agarra-tontejos, no caigan en esas trampas.

EL CLUB DE LAS DIVAS DIVINAS

Son mujeres divinas, todas ellas. Horty Herrera, desde Xalapa, me envía información de este grupo que mes con mes escogen un lugar para visitarlo. Todas de la tercera edad, pero con la juventud en su mente y en su cuerpo. Ese club lo formaron hace 15 años y recorren el país. Horty me llamó porque planean un viaje a Orizaba, pues les hablaron de la grandeza de esta ciudad y quieren subirse al Teleférico, una vuelta en el trenecito santanderino llamado Chipi-Chipi, hacer su comida en el Polifórum Mier y Pesado, un lugar admirable y ver las lindezas de la ciudad, que es Pueblo Mágico y está bien gobernada por su alcalde, JM10, al que quieren saludar cuando vengan, si se puede. Planean llegar, 50 de ellas, en noviembre y aquí se les recibirá con la calidez de esta ciudad turística por excelencia. Apenas anduvieron por la CDMX y visitaron el Castillo de Chapultepec y la Basílica de la Guadalupana, y en una comida en la Hacienda de los Morales, de repente, quien comía allí mismo en otra mesa de otro salón aledaño, las fue a saludar el exgobernador de Veracruz y senador, Dante Delgado Rannauro, cuando supo que la mayoría de ellas venían de Xalapa. Bienvenidas a Orizaba.

LOS DOS GRANDES

En el futbol había dos grandes, Cristiano Ronaldo y Messi, ahora irrumpió otro que será el sucesor de ellos dos, MBappe, el francés de color que, de chiquillo, tenía su cuarto lleno con posters de Cristiano Ronaldo y su sueño fue siempre ir a jugar al Real Madrid y conocer a su ídolo. Lo conoció, en un juego de Champions se vieron, sonrieron y cambiaron camisetas. Ahora, cuando Cristiano anda a la baja y quieren deshacerse de él y Messi anda al alta, apenas anteayer pusieron un cartel en Telemundo Deportes, donde Cristiano tiembla, decía el poster, porque Messi ya se acerca a quitarle el récord de más goles en Champions. Por eso era que, cuando Cristiano vio que su equipo, el Manchester, no calificó a Champions, buscó un equipo de Champions para contratarse, y tocó hasta las puertas del Atlético de Madrid. Lo que quería era seguir anotando, porque todos hablan de que el Mundial que viene será el último para Cristiano. Cristiano tiene 141 goles en Champions contra 129 de Messi.

