Gilberto Haaz Diez – La peatonal Ciudad de México

Se habían demorado. Hace años que las grandes urbes del mundo, Londres, España y Orizaba, que no es gran urbe, pero Xingona, según lenguaje de Xóchitl, se prepararon para hacer las ciudades, sobre todo en su Centro Histórico, peatonales. En España Puerta del Sol hace tiempo que es peatonal, ya no permiten el paso de los autos y aquí donde Yo Mero vivo, Orizaba, hace muchos años las calles, por ejemplo la Madero, su principal, se volvieron peatonales. Al principio respingaron muchos, pero hoy es una arteria muy concurrida por compradores peatones. Siguieron varias, la calle Colón y ahora se ampliaron las banquetas, donde también hubo protestas, para que pasara solo un auto y las banquetas fueran ampliadas para beneficio de los caminantes, que hacen camino al andar. CDMX lo acaba de hacer con el lema: ‘Camina tu Zócalo’, y aquello se volvió una romería de aceptación en la antigua México-Tenochtitlán, donde los paseantes sin la molestia de los autos, pueden caminar plácidamente, comprar y admirar los grandes edificios que allí se postran desde hace años, cuando llegó la Conquista y se hermoseó ese paseo. La transformación más importante del Zócalo durante la época de la Conquista fue en 1789, cuando el Rey Carlos IV ordenó que se instalaran bancas, fuentes y lámparas en la plaza, datos de El País. Ahora el virrey de la 4T Martí Batres, ordenó el cierre de Plaza de la Constitución, 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suarez. Más vale tarde que nunca, diría Kamalucas, un filósofo de mi pueblo.

EN ARABIA ES LA FINAL MADRID-BARCELONA DE LA SUPERCOPA

Real Madrid le dio un baile a su eterno rival, Barcelona. Los juegos estos son en Arabia, porque los árabes y su petróleo y fortunas quieren hacer una súper liga en esas tierras donde Mahoma reinó. Miren ustedes, para llevar a los cuatro grandes de España estas fueron las bolsas.

¿Cuánto gana el campeón de la Supercopa de España?

El acuerdo firmado entre el país de Medio Oriente y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) apunta que el organismo recibe 40 millones de euros cada año que se celebra el torneo. Pero las cantidades que finalmente obtiene cada participante son diferentes. Mientras que al Real Madrid y Barcelona se les destinan 6 millones, de acuerdo con el diario Marca, para el Atlético de Madrid la cifra es cercana a los 3 millones y el Osasuna poco menos de un millón. La suma aumenta con los resultados obtenidos, ya que al llegar a la final los equipos reciben un millón extra, que llega a los 2 millones de euros como premio para el campeón de la Supercopa, lo que podría darle al Barcelona o Real Madrid un aproximado de 8 millones en total.

Diario El País.

LA EMOTIVA CARTA DE LA HIJA DE CARLOS BREMER

Paulina Bremer Ibarra, hija de Carlos Bremer, dedicó un emotivo mensaje al empresario y juez estrella de Shark Thank México, quien falleció el viernes 5 de enero. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Pau Bremer publicó una serie de fotografías que retrataban la cercana relación que tenía con su padre.

«Con el dolor más grande que he sentido en toda mi vida, hoy, sintiéndome tan orgullosa de ser tu hija, te quiero dar las gracias. Gracias, porque supiste llevar una vida que nos será eterna, aquí y en el cielo. Me duele, y mucho, que no volveré a escuchar un ‘mi Pawita’, pero, ¿sabes qué? Todos nacimos para morir, y tú, como siempre, supiste llevar la mejor estrategia de vida. Tú supiste cómo dejarnos un legado, a tus hijos, amigos, equipo y país. En un día hacías lo que nadie nunca y seguías teniendo tiempo para mandarnos mensajito. Extrañaré pasar a tu cuarto con Santi todas las mañanas a interrumpir tus operaciones de la bolsa. Tu partida me puso un alto, ¿qué estoy haciendo yo por el bien de los demás? ¿Me estoy entregando? ¿Estoy desbordando amor desinteresado? De mi corazón te llevaste una parte grande, muy grande, pero feliz la dejo contigo. (…) Papi, sólo vivimos una vez, pero si lo haces bien, una es más que suficiente», concluyó la joven.

Tomado de Milenio.

