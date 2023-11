Gobierno de Tuxpan reconoce a donadores voluntarios de sangre, porque su generosidad salva vidas

Tuxpan.- Donadores altruistas de sangre recibieron un reconocimiento del gobierno de Tuxpan.Estas ciudadanas y ciudadanos han acudido de manera periódica y voluntaria a hacer sus donaciones, fortaleciendo la atención de pacientes que enfrentan urgencias o que están en tratamientos por enfermedades severas.

La entrega estuvo a cargo del alcalde José Manuel Pozos Castro; el Dr. Romualdo Cruz Cerecedo, director del Hospital IMSS-Bienestar Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar”; la regidora Lucero Reséndis Ambrosio y los regidores Axel Bernal Herrera y Luciano Folgueras Pioli. Así mismo, la Quim. Melba López Gutiérrez, subdirectora del DIF Tuxpan; el Dr. Jesús Fomperoza Torres, director de Salud municipal; y David Blanco Hernández, fundador del proyecto “Banco de Sangre”.

Al hacer uso de la voz, el mandatario municipal reconoció la gran labor de los donadores: “Admiro su corazón bondadoso y lleno de una gran calidad humana, al preocuparse por la salud de las personas, aún sin conocerlas. Cada uno de ustedes son el más grande ejemplo de generosidad”.“Su ejemplo es inspirador, y nos motiva a fomentar la cultura de la donación de sangre de manera voluntaria y altruista. No hay palabras para dimensionar su espíritu solidario y su amor al prójimo”, mencionó.En ese sentido, Pozos Castro reafirmó su compromiso de ser el principal aliado para que el municipio cuente con un banco de sangre.“Valoro la participación de ciudadanos que ayudan en la búsqueda de donadores e impulsan el proyecto de un Banco de Sangre que esté a la altura de nuestro querido Tuxpan, cuenten con el respaldo y el apoyo del municipio para que podamos tener este logro que es anhelado desde hace muchos años”, expresó.El director del Hospital IMSS-Bienestar Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar”, Dr. Romualdo Cruz Cerecedo, habló de la importancia de ayudar a otras personas: “la donación es un acto de humanidad es algo que no debemos olvidar hoy en día”. “Ustedes lo que hacen es algo maravilloso y es algo que nos va a modificar muchas cosas en la humanidad, el hospital tiene una filosofía, conocimiento y corazón. Nos falta mucho, sí, pero se ha estado implementando conocimiento para saber qué hacer, y corazón para demostrar nuestro cariño y empatía hacia el paciente”, señaló.Los donadores a los que se les entregó reconocimiento fueron: Javier Castellanos, Edgar de Jesús Monterrubio, Carmela Suarez del Castrillo y Sergio Cruz Hernández. Sergio Cruz Hernández, donador voluntario desde hace 25 años, agradeció al gobierno de Tuxpan y a David Blanco, porque por muchos años no se había volteado a ver a los donadores: “es un reconocimiento que nunca imaginé que iba a recibir, aunque no dono a cambio de algo”.Además, ofreció un terreno ubicado en el Infonavit Reyes Heroles para la construcción del banco de sangre, el cual el alcalde José Manuel Pozos Castro se comprometió a analizar la situación con el personal de obras públicas, para que pronto Tuxpan cuente con este beneficio para la población.

Redacción Noreste