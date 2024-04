Gobierno mexicano indaga desaparición de Luis García Corrales, candidato del Partido Sinaloense

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes que Israel ya no responda al ataque que Irán realizó el pasado sábado.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que la postura del Gobierno mexicano “es la de siempre, la de no condenar a ninguna de las partes, sino buscar el diálogo y el que cese la guerra“.

“Que haya un acuerdo para detener la guerra. Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina, de la Franja de Gaza, y ahora con Irán y pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas. Eso es lo que nosotros estamos sosteniendo”, argumentó en el Salón Tesorería.

“Y nos sumamos a lo que se ha venido entendiendo como postura, no es lo definitivo, pero para empezar, que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que se queden las cosas como están, porque si no es escalar el conflicto”, declaró.