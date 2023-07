Gobierno mexicano ya no está interesado en comprar Banamex

México.- El Gobierno de México ya no está interesado en comprar Banamex, la unidad mexicana de banca minorista de Citigroup, detalló el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

El portavoz de la Presidencia detalló a la agencia Reuters que el banco estadounidense dueño de Banamex “eligió otro camino” para la venta.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había reiterado el pasado 24 de mayo sus intenciones de adquirir Banamex después de que Citigroup informara que cancelaba el proceso de venta del banco con Grupo México, y que lo colocaría en la Bolsa para la compra de acciones.

“Y hoy sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos, (…) entonces si no quiere vender pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad (de comprarlo)”, sostuvo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.