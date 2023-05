Grupo armado asalta en Briones; vecinos bloquean carretera a Coatepec

Coatepec, Ver.- Habitantes de la localidad Chopantla y de otras pertenecientes a Coatepec pidieron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) clausuren de manera definitiva los trabajos en la mina Las Lajas, ubicada en Chopantla, donde se pretende explotar piedra basáltica que se utiliza para hacer graba.

Zaira Domínguez, vecina de dicha congregación dijo que la zona donde se ubica es considerada como Reserva Ecológica Productiva y al encontrarse muy cerca del manantial Las Lajas que abastece de agua a alrededor de 4 mil 500 personas afectaría a distintas poblaciones como Consolapa, Benito Juárez, San Jacinto, el barrio de San Miguel, la prolongación de Altamirano y los fraccionamientos Arboledas y comunidades de Tuzamapan y El Grande y a beneficios de café de marcas como Bola de Oro.

Este sábado, al manifestarse con un bloqueo en la carretera Xalapa-Coatepec, ella y otros vecinos de la zona expusieron que “la explotación de esta mina claramente es ilegal, no tiene razón de ser y si llegar a hacerse afecta a los cuerpos de agua, el río Suchiapa da agua muchas personas de comunidades como Tuzamapan, El Grande, Villa Esperanza y el fraccionamiento Las Arboledas. La afectación sería mucha por la cercanía, remover material como ya se hizo y echarlo al río como ya se hizo, ahora que venga temporadas de lluvia pueden ocasionar deslaves y lodo”.

Denunciaron que desde febrero comenzaron a hacer trabajos preparativos para extraer piedra, en los cuales se podrían usar explosivos y remover lajas, sin embargo a dicha mina se le negaron los permisos desde 1992 y el 2004 con el ordenamiento urbano de Xalapa se dividió la vocación del suelo y es una zona ecológica productiva, por lo que ya no es factible y menos si afecta a cuerpos de agua. En el 2005 igual que en el 2012 se prohibió dicha actividad por el riesgo que implica la explotación de ese tipo con el uso de explosivos y el movimiento de las lajas que forman parte del sistema de captación de agua.

Este viernes, personal de la Profepa clausuró los trabajos que se realizaban tras hacer una inspección a cargo de Blanca Nava Tablada encargada del área de Impacto Ambiental de dicha dependencia, con apoyo de la Fuerza Civil y la Policía Municipal.

En el lugar se encontraba una retroexcavadora 320 marca CATERPILLAR sin operar. Los visitados manifestaron que dicho equipo solo se utiliza para realizar trabajos de exploración para extraer muestras de Roca Basáltica en una extensión de 10 hectáreas.

El dueño, Edmundo Moreno Gómez, presentó copias simples de autorizaciones del año de 1992 las cuales no se encuentran vigentes y ya que en el predio hay vegetación forestal, la cual es competencia federal (SEMANART), se realizó la diligencia y posterior clausura por parte de la PROFEPA.

Acusó que el Ayuntamiento de Coatepec a cargo de Raymundo Andrade Rivera ha sido omiso, lo cual despierta sospechas de contubernio con dicho proyecto:

“El Ayuntamiento ha tenido un papel por no decir omiso o cómplice, no sabemos, se ha lavado las manos, se le ha informado y no ha hecho nada. Un proyecto de ese tipo requeriría cambios de uso de suelo para ser factible y sabemos, porque oficialmente nos respondió el ayuntamiento, que no ha otorgado cambios de uso de suelo y si no ha actuado ¿entonces por qué no actúa? estaría con toda la capacidad de actuar y de prohibir la explotación de la mina y no lo ha hecho”.