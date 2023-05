Grupo México uno de los posibles compradores de Banamex, revela AMLO

México.– Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que Grupo México es uno de los posibles compradores de Banamex, la cual actualmente es propiedad de Citigroup.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dijo estar de acuerdo con que se lleve a cabo dicha operación, la cual cumple a su parecer con los cuatro requisitos que impuso el Gobierno Federal.

«Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México, y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos, de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad que no hay de parte de nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación”, indicó.

“Ya definimos con anticipación cuáles eran las reglas: primero, que fuese capital mexicano, eso se está cumpliendo; segundo de que estén al corriente en el pago de sus impuestos, eso creo que también se está cumpliendo; lo tercero, que se pague el impuesto por la operación (…) El otro tema que se les pidió es que Banamex tiene un acervo cultural que es de México:; edificios, colección de arte y todo eso, se tiene que quedar en la nación, no se puede ir al extranjero”, expuso.

“Vemos con buenos ojos que se lleva. cabo esa operación porque se están cumpliendo con todos estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, pero vemos bien que se leve a cabo la operación y si van a ser los de Grupo México, no va a haber ningún problema”, puntualizó.