GUAS participa en tareas sociales en beneficio de la comunidad

Papantla, Ver.- El vocal del Registro Federal de Electores, lic. Carlos Bernardino Ibáñez Candelaria, informó que el 14 de marzo en los módulos de atención ciudadana de del INE, se van a resguardar las credenciales tramitadas antes del 8 de febrero, por el proceso electoral federal que se va a vivir el próximo 2 de junio.

Señalando que una vez que concluya la jornada electoral el dos de junio, las credenciales de elector vuelven a estar a disposición de los ciudadanos que no acudieron en el tiempo que les correspondía a los módulos del INE.

Explicó que las credenciales que seguirán en los módulos de atención ciudadana son las que se realizaron a partir del nueve de febrero y fue a solicitud de una reimpresión o extravío de la mica, ya que se puede recuperar y así poder participar en las votaciones del 2 de junio.

Ibáñez Candelaria apuntó que para el ciudadano que requiera la impresión de la mica debe de ir únicamente al módulo fijo del INE y solicitar la reimpresión, los módulos móviles estarán vigentes hasta el 14 de marzo y vuelven a dar servicio pasando la elección del 2 de junio.

Cabe mencionar que los módulos fijos del INE, son los que van a continuar abiertos y es importante acudir antes del 14 de marzo a recoger la credencial del elector y que esta no se vayan a resguardo, ya que de no tener su mica no podrán votar en las elecciones de este año.

Por Delhy Galicia