Guerra de Marcos Isleño a Grupo MAS, pide a medellinenses no pagar agua

Veracruz, Ver.- En Veracruz los campesinos continúan siendo víctimas del «coyotaje», los cuales disponen a su antojo de la producción que realizan los dueños de ejidos y parcelas en la entidad veracruzana, expuso el dirigente estatal de la CNC, Manuel Guerrero Sánchez.

«Lo que se dice que se está dejando de sembrar, un porcentaje alto ya de parcelas por falta de crédito, por falta de tener paquetes tecnológicos, por falta de que no tenemos apoyo de servicios a la comercialización, no hay coberturas ya en precios, hoy estamos a merced los ‘coyotes’, hoy los ‘coyotes’ llegan a poner precios en los ejidos, a poner precios de nuestros productos y dejan de ser rentables, aparte no hay financiamiento, hoy está descapitalizado nuestro campo, está descapitalizada nuestra gente, se está viviendo un momento difícil complicado en el campo veracruzano, pero muy complicado, y creo que es un momento histórico el que estamos viviendo, nunca habíamos vivido una etapa tan complicada como estamos viendo el día de hoy», asestó.