Habitantes de Apatzingán denuncian ataques con drones cargados con explosivos

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que no hay nada que involucre al exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador respondió a las críticas por condecorar al extitular de la Sedena con la presea “Bicentenario del Heroico Colegio Militar”, en el evento donde se conmemoró el Bicentenario del Heroico Colegio Militar, en Veracruz.

«¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es solo por lo de los 43, no, no, no, no. Para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos, de Ayotzinapa, para que también quede claro (…), y si tienen otra información que la den a conocer”, dijo.