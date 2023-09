Hallan 21 cuerpos en fosa de Mexicali

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su desacuerdo con que una fracción de Morena haya exigido demoler la casa en la Ciudad de México de la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que “no hay que utilizar la picota ni el marro para destruir nada”.

“La mayoría de la gente anda buscándose la vida honradamente, en eso andan. Sin embargo, la élite, la llamada sociedad política, pues anda en otra cosa. Y ahí es donde, como es natural, hay confrontación, pero todo se va a ir serenando, aún cuando se van acercando las elecciones, que ese es el motivo de que haya esta confrontación política”, indico.

«Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política, por ejemplo están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento, no, no, no”, declaró.

“Ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada, y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir, nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la oposición, yo era el peligro para México”, puntualizó el mandatario mexicano en el Salón Tesorería.