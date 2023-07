Hallan vivos a los 16 trabajadores de la SSP de Chiapas

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el asesinato de Hipólito Mora Chávez, fundador de los civiles grupos de autodefensas en el estado de Michoacán, y de tres de sus escoltas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que este ataque no deja de preocupar, además de que es muy doloroso lo ocurrido en el estado de Michoacán.

«Es muy lamentable lo que sucedió, no deja de preocupar, es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona en asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho”, declaró.

El mandatario mexicano apuntó que estos asesinatos son un “remanente” de la violencia que se auspició desde el Gobierno en el pasado, y recriminó a los medios de comunicación que este hecho sea ocho columnas, cuando antes callaban por completo las noticias sobre violencia en el país.

“Todo eso es lo que heredamos y estamos llevando a cabo otra estrategia, por cierto muy cuestionada por estos que aplaudían la represión, se callaban con la violencia que imperaba, es más, llegaban a acuerdos los medios de información con el Gobierno para no difundir noticias que tenían que ver con la violencia, muy distinto de lo que pasa ahora, hoy es ocho columnas este lamentable hecho en todos los medios, pero antes se callaban por completo”, subrayó.

“Estamos aplicando una estrategia distinta atendiendo las causas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar a seres humanos, no lo vamos a hacer, ya no es la misma estrategia y estamos avanzando atendiendo las causas”, dijo.