Horóscopos Mhoni Vidente martes 17 de octubre de 2023

Estados Unidos.- De un pequeño estudio familiar de animación para niños a un multimillonario conglomerado mediático internacional: Disney cumple 100 años repartiendo magia a los más pequeños y asentada, según algunos expertos, como la “empresa de creaciones culturales más influyente del mundo”.

Su dilatada historia se remonta al 16 de octubre de 1923, cuando Walt Disney y su hermano Roy O. Disney fundan The Disney Brothers para continuar produciendo la serie animada “Alice Comedies”.

Hasta que en 1928 los hermanos Disney apuestan por un personaje con forma de ratón que cambiaría el destino de sus vidas y se colaría de lleno en la infancia de varias generaciones.

Today we celebrate a century of unforgettable magic! 🪄✨ 100 years ago today, in 1923, Walt and Roy Disney founded the company that would become The Walt Disney Company. We're celebrating #Disney100 with 100 of our most iconic characters! Can you spot your favorites? pic.twitter.com/xxfojTuGik

