Inauguran módulo de canje de placas en Casa de Cultura en Poza Rica

Poza Rica, Ver.– Gracias a las gestiones realizadas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia que preside Diana Patricia Remes Oropeza, fueron entregados apoyos del Subprograma de Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad, beneficiando a 85 familias pozarricenses de sectores considerados de atención prioritaria.

En un emotivo evento realizado en la Pérgola del Parque Benito Juárez, se dieron cita autoridades municipales, personal del SMDIF y los beneficiarios de las colonias Oscar Torres Pancardo, Vicente Herrera, 10 de Abril, Los Pinos, Niños Héroes, Fraternidad Antorchista y Arroyo del Maíz, que se encuentran dentro de los polígonos de alta y muy alta marginación.

La Presidenta del Organismo Diana Patricia Remes Oropeza en su mensaje de bienvenida, envió un agradecimiento especial al Gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, a la Directora General del DIF Estatal Rebeca Quintanar Barceló por contribuir y coadyuvar en el bienestar de las familias de Poza Rica, así también mostró su agradecimiento a las autoridades Municipales, al Presidente Municipal Fernando Remes Garza, pero sobre todo a quienes son beneficiados con el programa, por confiar y creer en que llegará la ayuda a sus hogares.

Señaló que en la actual administración se tiene una visión no solo asistencialista si no de tocar puertas, “somos de territorio y no de escritorio” dijo, asegurando que día a día todo el equipo trabaja atendiendo las solicitudes de casa en casa, de familia en familia, conociendo la historia y las necesidades de cada una de las mismas, pidió a los ciudadanos presentes que tengan la confianza de que se continuará trabajando unificando esfuerzos con los tres niveles de gobierno y sociedad para traer más apoyos al municipio.

Por su parte el Presidente Municipal Fernando Remes Garza, se dijo muy contento y satisfecho por presenciar los frutos del arduo trabajo que realiza diariamente la actual administración municipal y del Sistema DIF, la cual busca el bienestar y la mejoría de los ciudadanos, pidió a los beneficiarios hacer buen uso de los apoyos que se les están brindando, e invito a los presentes a participar como sociedad para que Poza Rica salga adelante, luzca limpia y bella.

La ciudadana Josefina Idelfonso hizo uso de la voz en representación de los habitantes de la colonia Fraternidad Antorchista, dirigiendo emotivas palabras de agradecimiento a la Presidenta del SMDIF Diana Patricia Remes Oropeza y al Presidente Municipal Fernando Remes Garza, por las gestiones realizadas para traer beneficios a nuestro municipio, pero sobre todo por lograr que por primera vez este sector reciba los apoyo de éste programa, así también dio las gracias al Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez y a la Directora general de DIF Estatal, la Licenciada Rebeca Quintanar Barceló.

Con esta gestión del Subprograma de Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad, se logró apoyar a 85 familias pozarricenses con la entrega de 300 láminas de zinc, 20 tinacos de 550 litros, 25 estufas ecológicas y 8 refrigeradores, que serán entregados en los domicilios de cada uno de los beneficiados, con el objetivo de no generar gastos en el traslado.

