INE busca Consejeros Electorales en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE), exhortó a los ciudadanos a participar en el proceso de designación de consejeras y consejeros electorales, para ocupar los cargos vacantes en sus Consejos Distritales para el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

De acuerdo con la 05 Junta Distrital del INE, para conocer los cargos vacantes y solicitar información, se debe consultar en la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales de la entidad, dónde se les darán mayores informes.

Foto: Isaac Carballo Paredes

La convocatoria estará abierta del 1 al 15 de noviembre, periodo en el que se recibirán las solicitudes de inscripción de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas, en la sede de las seis Juntas Ejecutivas Distritales, previa cita que las personas interesadas soliciten mediante correo electrónico.

Entre los requisitos a cumplir subrayan: Ser mexicana o mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de tus derechos políticos y civiles. Estar inscrita/o en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente. Tener residencia de dos años en la entidad federativa en que deseas participar.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Deben contar con conocimientos para el desempeño adecuado de tus funciones. No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

No contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. Revisar el contenido del curso de inducción y responder el cuestionario respectivo, para obtener un comprobante que será necesario presentar con tu solicitud.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Por Isaac Carballo Paredes