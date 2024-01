Inicia campaña de reciclaje de pinos de Navidad; se instalaron 5 centros de acopio en Tuxpan

Guardia Nacional no pudo capturar a los delincuentes

Tuxpan.- El supuesto robo de juguetes «premium» en la tienda departamental Walmart, de esta localidad, provocó que elementos de la Guardia Nacional tomaran conocimiento, pero no pudieron capturar a los presuntos.Ha trascendido que los hechos se habrían registrado la noche del jueves 04 de enero aproximadamente a las 22:00 horas, en la tienda departamental ubicada en la carretera Tuxpan Tampico a la altura de la colonia Las Lomas, de esta ciudad.A la tienda comercial ingresaron tres sujetos y llenaron igual número de carritos con juguetes de los llamados «premium«, y salieron corriendo para echarlos a una camioneta y salir huyendo.Un testigo que se encontraba dentro de la tienda(que solicita el anonimato) al momento del atraco asegura que observó que tres sujetos salieron corriendo con 3 carritos de juguetes y los echaron a la caja de una camioneta Pick Up.El monto de lo robado sería de varios miles de pesos, pero hasta el momento la gerencia de la tienda no ha presentado denuncia alguna ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia.

Redacción Noreste