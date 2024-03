Inicia Plan Operativo de Semana Santa 2024

Muchas gracias presidente por tu consistencia, tu constancia, por no vencerte, por dejarnos este gran legado de la Cuarta Transformación de la vida pública’’, expresó ante el pueblo de Comalcalco, Tabasco.

«Tabasco es el estado más morenista .Cuente con nosotros doctora para la construcción del segundo piso de la transformación. Nosotros al igual que usted, no le vamos a fallar al pueblo’’, puntualizó Javier May Rodríguez, Candidato a la Gubernatura de Tabasco

Comalcalco, Tabasco.- Defender la continuidad de la Cuarta Transformación en las urnas el próximo 2 de junio y no caer en la guerra sucia impulsada por la oposición, fue el llamado Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) a las y los habitantes de Tabasco en donde invitó a seguir con el gran cambio comenzado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

’’Aunque haya guerra sucia, aunque haya calumnias, todo eso a lo que está acostumbrado la oposición, los adversarios, vamos a ganar el próximo 2 de junio, va a triunfar nuevamente nuestro movimiento, y no va a regresar la corrupción de esos corruptos a México, ese es el gran cambio que inició en el 2018’’, aseguró.

Aseguró que, con la victoria del movimiento de la 4T el sureste seguirá siendo apoyado como lo hizo el Presidente López Obrador, por lo que le garantizó al pueblo de Tabasco,que en su gobierno tendrán, en ella, a una Presidenta con el corazón tabasqueño.

’’No crean que porque no nací en Tabasco no van a tener una presidenta tabasqueña, también vamos a apoyar a Tabasco, porque es un asunto de justicia, lo que el sureste le ha dado a México, el agua, la electricidad, el petróleo, no se va a quedar en seis años de apoyo al sureste, vamos a seguir apoyando’’, manifestó.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum expuso que en su gobierno se seguirán fortaleciendo los apoyos y las obras impulsadas en los primeros años de los 4T, pero también destacó que se implementarán nuevas acciones, particularmente en Tabasco donde se hará la conexión del Tren de Paraíso con la construcción de una nueva estación en Chontalpa; la ampliación de dos carreteras ( Villahermosa – Macuspana – Escárcega y Villahermosa – Ciudad del Carmen); la modernización del Puerto de Frontera; la tecnificación del campo; la construcción de un hospital en Villahermosa, a través del IMSS – Bienestar y la construcción de plantas de reciclamiento de basura en diferentes municipios de todo el estado.

Añadió que, además de apoyar a Tabasco, Claudia Sheinbaum puntualizó que a nivel nacional garantizará que los mexicanos continúen accediendo a derechos como la educación con una beca para todos los niños y niñas de educación pública, a la salud con la consolidación del IMSS – Bienestar; a una vida digna para los trabajadores y para las mujeres con la modificación del sistema de pensiones para los trabajadores, así como la creación de un apoyo para mujeres de 60 a 64 años, entre muchas otras iniciativas.

Por su parte, Javier May Rodríguez, Candidato a la Gubernatura de Tabasco, explicó algunas de las iniciativas y obras que implementará en el estado, las cuales puntualizó serán parte de la construcción del segundo piso de la transformación, liderado por Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno aseguró que será cercano al pueblo.

‘’En Tabasco sabemos que su gobierno, será un gobierno sensible, de territorio’’, destacó.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada en Comalcalco, Tabasco por Mario Delgado, Coordinador General de Campaña; Adán Augusto López Hernández, Coordinador Político; Rosa Margarita Graniel Zenteno, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 3; Oscar Cantón Zetina, Candidato al Senado por Tabasco; Rosalinda López Hernández, Candidata al Senado de la República por Tabasco y Jaime Humberto Lastra Bastar, Candidato a Diputado Federal por el Distrito 4.