Instalan Comisión Especial que atenderá regularización de predios escolares

Respalda y reconoce diputado Gómez Cazarín labor de periodistas



Ofrece el Presidente de la Junta de Coordinación Política desayuno con motivo del Día de la Libertad de Expresión.



Una firme, clara y decidida defensa de la libertad de expresión como derecho humano indispensable para lograr una sociedad democrática, hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, durante el desayuno en el que convivió con las y los comunicadores de la entidad.

En la explanada del Palacio Legislativo, con motivo del Día de la Libertad de Expresión, que en México se celebra cada 7 de junio, en presencia del secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, de diputadas y diputados, el representante popular reflexionó acerca del valor del trabajo de quienes cada día informan a la población.

“El que no aprende de la crítica no avanza y ahí se va a quedar toda su vida”, afirmó el legislador y reconoció que quienes por convicción sirven al pueblo “tenemos que ser abiertos y tolerantes con la crítica de la prensa. Porque uno de los deberes de un político es respetar el trabajo de los periodistas, aunque hay veces que no nos gusta lo que nos dicen”.

Gómez Cazarín rechazó tajantemente “la tentación de querer limitar la libertad de todos ustedes, porque primero hay que respetarles y entender que trabajan y sufren para llevar el sustento a sus familias” y aseguró que los tiempos en los que la violencia contra las y los periodistas procedía del gobierno en turno ya pasaron.

A manera de reconocimiento a “una labor difícil que a veces hasta la vida cuesta”, el líder de las y los diputados brindó y pidió a las y los asistentes un minuto de aplausos para honrar la memoria de las y los compañeros periodistas fallecidos y se pronunció por que se castigue a “los criminales que nos han arrancado a amigos trabajadores”.

El Diputado concluyó expresando su beneplácito por la presencia y el trabajo ejemplar de las y los comunicadores: “Bienvenida la crítica, cualquiera que sea, porque el que recibe la crítica sabrá cómo la toma, y bienvenidos todos los periodistas que quieren ver un Veracruz diferente y bueno para sus hijos. Como agenda política o agenda legislativa para respaldar su labor, cuenten con las diputadas y los diputados del Congreso del Estado de Veracruz”.

Previamente, el coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado, Guillermo Núñez Huesca, dio la bienvenida a las y los compañeros y representantes de los medios de comunicación, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, columnistas y caricaturistas, entre otros.

Al destacar la disposición y el compromiso del presidente de la Jucopo, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, de la presidenta de la Mesa Directiva, Cecilia Guevara, y de las y los legisladores de esta LXVI Legislatura con la libertad de expresión, subrayó el reconocimiento de esta Soberanía a la encomiable labor de informar veraz y oportunamente a los veracruzanos.

“Una sociedad moderna como la nuestra está obligada a garantizar a todo ciudadano el ejercicio pleno de sus derechos; como bien sabemos, no hay democracia sin libertad de prensa”, señaló Guillermo Núñez y recordó que “la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución y es nuestra obligación como servidores públicos respetarla y hacerla respetar”.

Asistieron al desayuno las diputadas Margarita Corro Mendoza, Rosalinda Galindo Silva, Gisela López López, Itzel López López, Citlali Medellín Careaga, Anilú Ingram Vallines, Maribel Ramírez Topete, Tania María Cruz Mejía e Illya Dolores Escobar Martínez y el diputado Juan Enrique Santos Mendoza.