Insuficiente matrícula de nivel secundario en Puente Moreno: SEV

Veracruz, Ver.- En los fraccionamientos Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno en el municipio de Medellín de Bravo, el número de escuelas de nivel secundario es insuficiente para la demanda de alumnos que hay en la zona, señaló la delegada de la SEV, Diana Santiago Huesca.

Padres de familia han pedido ayuda a la delegación para lograr que sus hijos ingresen a cierto plantel educativo, sin embargo, han tenido que ser canalizados a escuelas de otro municipio debido a la falta de espacios para el nivel secundario, situación que afecta a los bolsillos de las familias debido a los costos por traslado.

«Depende mucho de la zona, por ejemplo, tenemos mucho problema en Puente Moreno en Medellín, a mí me da mucha pena porque cada año es lo mismo, tenemos muchas peticiones por parte de padres de familia de que los ayudemos a que sus hijos queden en determinada institución de Puente Moreno y no hay manera todavía, se está trabajando en ello con el apoyo del alcalde y de la Secretaría de Educación, para incrementar el que podamos tener mayor matrícula sobre todo a nivel de secundaria. Tenemos primarias muy saturadas en ambos turnos matutino y vespertino, y los niños que egresan de sexto año no tenemos cabida desafortunadamente en el nivel de secundaria para todos, entonces tenemos que recurrir a secundarias que no están en específico en Puente Moreno sino en Medellín, o cercanas como el municipio de Boca del Río para poder apoyar a los papás», comentó.