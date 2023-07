Intensifican acciones contra el dengue en Cazones

Poza Rica, Ver. – Ante la reciente actualización del Atlas de Riesgo para Poza Rica, no aumentó el número de sectores propensos a inundaciones y deslaves, de acuerdo con el Director de la Unión Municipal de Protección Civil, Carlos Alarcón Escudero en esta ciudad los puntos rojos siguen siendo los mismos.

Aseveró que son en total seis sectores de la ciudad los que son propensos a inundaciones, estos se encuentran en la ribera del río Cazones y entre ellos figuran las colonias Morelos, sector Quebradora, Granjas, los Fraccionamientos Gaviotas y Florida.

También existen cuatro puntos propensos a deslizamientos de terreno como: Arroyo del Maíz, Pinos, Fausto Dávila y el Ejido Cerro del Mesón, en do de ya se realizaron dictámenes por parte de la Secretaría de Protección Civil Del Gobierno de Veracruz, y se han to do las medidas pertinentes.

Alarcón Escudero su rayo que, además de estos sectores, no existen otros puntos de la ciudad en donde se haya desarrollado peligro alguno para la población, sin embargo, exhortó a los vecinos a denunciar cualquier tipo de afectación.

Es importante mencionar que desde el mes de junio inicio la temporada de lluvias y tormentas tropicales en la zona de Golfo de México, y para ello ya se cuenta con un programa operativo que se aplicará en caso de alerta por inundaciones, pero ya se realizan actividades de con cientización para saber como actuar.

Por Isaac Carballo Paredes