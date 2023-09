Interpreten mi silencio.Parlamento Veracruz.

Llegó el día que tenía que llegar. Ayer se abrió el plazo (que concluye hoy) de las inscripciones en línea para participar en el proceso interno mediante el cual Morena seleccionará a quien ocupe la Coordinación del Comité Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

Y como era de esperarse, igual que ocurrió en el proceso nacional, a los coordinadores de los Grupos Legislativos, como es el caso de un servidor, nos corresponde quedarnos calladitos para no expresar ningún favoritismo. Ser neutrales.

Por eso, antes de que entrara en vigor esta veda de opiniones que me obliga a guardar silencio –lo que, la neta, no me gusta mucho-, aproveché lo más posible para expresar una y otra vez, en cada oportunidad que tuve y a los cuatro vientos, mi respaldo por la persona que considero idónea para ser nuestra Coordinadora Estatal.

De aquí a que este proceso esté resuelto, no podré decir su nombre, pero ustedes ya saben quién cuenta con todo mi apoyo. El mío y, estoy seguro, el de la mayoría de las veracruzanas y los veracruzanos. También, creo que no hace falta ser adivino para estar en condiciones de asegurar que la decisión popular ya está tomada.

Las encuestas de los últimos años, todas, coinciden y no dejan lugar a dudas. Suponer que alguien más puede ganar es, con todo respeto, hacerle al cuento.

Como pasó con la compañera Claudia Sheinbaum, estaré pendiente de cumplir las reglas de silencio manera estricta. Que no me empuje la mano el diablo con un “like” en Facebook o un corazoncito en X, antes Twitter. Mucho menos, acudir personalmente a alguna reunión o que se me salga su nombre en alguna entrevista.

Eso sí: el día que se anuncie el resultado, seré el primero en celebrar que Veracruz tiene asegurados seis años más de transformación de la mano de esta persona, capaz, comprometida, trabajadora y con profunda adhesión ideológica con la 4T.

Así que a esperar el resultado. Mientras tanto, para citar a un clásico: interpreten mi silencio.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política.