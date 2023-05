Invita IVEC a visitar el Centro Cultural del Sotavento, recinto para todas y todos

Veracruz, Ver.– Del 11 al 13 de mayo se realizará en el Foro Boca la Primera Muestra de Cineteca Veracruz, donde se proyectarán más de 15 cortometrajes veracruzanos y 3 largometrajes internacionales.

Este evento que tendrá todas sus actividades de forma gratuita, es organizado por la Asociación Civil «Cineteca Veracruz», con sede en Xalapa, en colaboración con el espacio cultural “Cinecito”, del puerto de Veracruz.

Durante los tres días de la muestra se contempla la exhibición de un programa de largometraje internacional y uno más de cortometrajes dirigidos por realizadores veracruzanos.

Todas estas actividades tendrán lugar a partir de las 18:00 horas en la Sala E del recinto cultural Foro Boca, ubicado en el bulevar Vicente Fox Quesada de Boca del Río.

De igual forma, a las 12:00 horas, se llevarán a cabo tres conferencias magistrales (una al día), en torno al quehacer cinematográfico en Veracruz, en las instalaciones del espacio cultural “Cinecito”, ubicado en la calle Esteban Morales No. 680, tercer piso, del centro de la ciudad de Veracruz.

Dentro de las presentaciones especiales de esta muestra se contempla por primera vez en México la proyección de la cinta ómnibus “Letters from the end of the world”, película que inauguró el Festival Internacional de Cine de Sarajevo en el año 2021, así como la proyección de “Cenote”, de la artista visual japonesa y directora de cine, Kaori Oda.

Todas las actividades de la Primera Muestra de la Cineteca Veracruz a realizarse en ambas sedes, serán de acceso gratuito para la población en general.

A través de las redes sociales se podrá conocer la programación completa de cada una de las películas durante los días de proyección, estas son: Cineteca Veracruz: Facebook @cinetecaver; Cinecito: Instagram @cinecito.mx y Facebook @cinecito.mx; Foro Boca: Instagram @foroboca y Facebook @foroboca

Por Alejandro Ávila