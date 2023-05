‘Irresponsables’, ‘acosadores’ ni ‘violadores’ pueden ser candidatos con Ley 3 de 3

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó que autoridades de Estados Unidos se pongan “muy exigentes” para México recupere la categoría 1 en seguridad aérea.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que cuando se tenía la categoría 1 en seguridad aérea en el sexenio de Felipe Calderón los aeropuertos eran manejados por los narcotraficantes.

«Hace unos días hablaba yo de que el EE.UU. muy exigentes, con todo respeto, pidiendo que funcione muy bien el aeropuerto para que nos den la carta de buena conducta que ellos otorgan, no sé por mandato de quién, por el mandato divino o or el destino manifiesto, no sé, para que el aeropuerto tenga categoría 1 y resulta que en los tiempos de Calderón los aeropuertos los manejaban los narcotraficante y tenía categoría 1″, dijo.

“Ahora que el aeropuerto no lo maneja los narcotraficantes, que lo maneja la Marina, que que se evitan los robos a los que utilizan el aeropuerto, el robo de maletas, que no se permite la introducción de contrabando, de armas, de droga, ahora arbitrariamente nos tienen en categoría 2. Fue muy grave lo que sucedió”, indicó.