Javier Roldán – EPN si metió las manos en el 2018

La historia mexicana de sucesiones, ha marcado derroteros de que, el presidente en turno, va viendo en el camino sexenal al pupilo o pupila que considera más fiel a su programa, y por ahí se inclina. Aunque siempre esa visión le sale mal, al que hereda la presidencia, no solo le sale respondón, sino que termina por opacarlo o exiliarlo, si se pone rejego y se mete en la intervención de la política, cuando su tiempo ha terminado. La historia registra varios casos, Echeverría con su hermano del alma, José López Portillo. Echeverría al terminar su gobierno dejó conectado el teléfono rojo a la red del gobierno y se atrevía todas las mañanas a llamarles a los nuevos secretarios y dictarles ordenes o caminos por donde transitar. Enterado de esto, el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que era gente veracruzana y de pocas pulgas, una mañana llegó y desconectó la red y el expresidente se quedó perplejo (dice perplejo) y mudo. Más lejos la de Plutarco Elías Calles con Lázaro Cárdenas, lázalo, lázalo que se te va, que lo tuvo que trepar a un tren y enviarlo a la frontera, acompañado de la canción de Enrique Guzmán: A la frontera me voy, aunque Enrique Guzmán no había nacido. Sobran casos. Toco le tema porque a mí me late, que el único que le será fiel a AMLO en la sucesión, es Marcelo Ebrard Casaubon, porque ya demostró la lealtad. Cuando su jefe, Manuel Camacho Solís, fue despreciado por Carlos Salinas y enviado al exilio como secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo le propusieron quedarse en un cargo, y dijo nones, me voy con mi jefe, con mi jefe llegué, con él me voy. Otra, cuando las encuestas pasadas para jefe de Gobierno, entre él y AMLO Ebrard salía mejor librado y le dio el paso a que AMLO fuera el candidato y ganara la contienda, o sea, le debe una, que bien puede ser esta, la candidatura a la presidencia de la República. Y si no lo quieren ahí, hay un buen grupo de la oposición que lo está esperando.

LA 14 DE RAFA NADAL

Escribo esta la mañana del domingo, cuando Rafa Nadal emuló al Real Madrid, que ganó su 14 Champions y Rafa igualó los 14 títulos en Roland Garros, algo para Ripley. El rey del polvo de ladrillo es dueño de esa cancha., los franceses lo aman. ¿Qué tienen los españoles que ganan títulos por todos lados? A saber. Quizá sea porque la puya de la Conquista que les mandó AMLO los ha hecho más campeones y rebeldes. Debo decir, a fuerza de comentar la verdad, que volví al tenis desde que las dos jovencitas, Leyla Fernández y la Raducanu llegaron a la final en el Open de Nueva York. Desde ahí no he dejado de ver a estos grandes, a Nadal, Dujovich, Tsittipas, Zverev, Carlitos Alcaraz y Roger Federer, aunque ahora no juegue. Yo soy de esos amantes a la antigua, de los que todavía suelen mandar flores y mi tenis que vi en persona, fue la época de los mexicanos Raúl Ramírez y de Mc Enroe y Bjon Borg y Jimmy Conors la época dorada del tenis. Es más, alguna vez me lancé a verlos al Abierto de Nueva York y también en México a Raúl Ramírez, cuando jugó Copa Davis y echaba novio con la venezolana Miss Mundo, Maritza Sayalero. He platicado la anécdota de que, mi hijo Juan Carlos, pequeño, llegó a saludarlo a la cafetería del hotel Camino Real, que era la sede del torneo y ahí nos hospedábamos,

platicó con ellos y al poco rato un ujier llegó y tocó al cuarto enviando una raqueta de obsequio, de aquellas raquetas de madera que usaba Raúl Ramírez. Autografiada con el lápiz labial de la novia, sobre la capucha de la raqueta. Juan Carlos aun la conserva. Lo más cercano que estuve de un Roland Garros, era una vez que, con mi hermano Enrique, andábamos en París y estando registrándonos en un hotel de la avenida Haussemann, una gente al oírnos hablar español preguntó si iríamos a ver a Nadal, no fuimos, lo vimos un poco por la tele, porque era más importante ver la ciudad en toda su dimensión. Rafa Nadal gana 14 títulos en Roland Garros, una prueba difícil que alguien supere. Un francés tiene 8 títulos y Bjon Borg llegó a 6. Nadie más. Se embolsó en premio, al ganar el campeonato, 2 millones 290 mil dólares, más lo que se acumule en publicidad, y el subcampeón, 1 millón 145 mil dólares, los premios ya los igualaron y las mujeres ganan lo mismo. Larga vida a Rafa.

