Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, agradece al Gobierno de México por ofrecerle asilo político

Ecuador.- Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, detenido en el allanamiento el pasado 5 de abril en la Embajada de México en Quito, agradeció al Gobierno de México por ofrecerle asilo político.

Lo anterior fue detallado por su abogada Sonia Gabriela Vera, a quien Glas le detalló la manera en que fue detenido en la sede diplomática mexicana.

«El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, detalló.

Glas contó la manera en que agentes policiacos de Ecuador lo sometieron en la Embajada mexicana en Ecuador.

“Lo vuelven a filmar. Para hacer un amague me sientan. Yo estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos. Me sientan y yo me desvanezco y todavía me dicen ‘párese, párese’. Y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado”, detalló.

“Que bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió las imágenes”, puntualizó.