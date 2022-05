José Sobrevilla – Promete presidencia llevar a mañanera, responsables de Internet para todos

Por José Sobrevilla

El tema del Internet, no es sencillo porque tan solo la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2020, del Inegi) revelaba que cerca del 30% de la población de seis años o más no son usuarios de internet. Por ello, Noreste.Net preguntó en la conferencia mañanera de este lunes 2 de mayo (2022) que, “Dentro de sus grandes proyectos hay un factor que tiene mucho que ver que es el internet para todos, incluso en la reforma electoral recién presentada se ha planteado la posibilidad del voto digital. Y se le solicitó nos platicara cómo va el proyecto de internet de su administración.

En su respuesta, el mandatario respondió que “vamos avanzando” y que “es un compromiso que hicimos, que vamos a cumplir”; aunque aceptó que les ha estado costando trabajo cumplirlo porque “no hay muchos avances tecnológicos en el mundo para buscar la conectividad, sobre todo de zonas apartadas”. Explicó que hay comunicación de internet en las grandes ciudades, pero “nosotros en México tenemos cerca de 300 mil localidades dispersas, pequeñas comunidades, y lo que queremos es llegar a todos los pueblos de México, ese es el compromiso, que pueda haber comunicación en todas las comunidades, por internet”.

Señaló que, aunque parezca increíble, no hay satélites para lograr esta comunicación por internet, “todavía no hay un desarrollo tecnológico que permita mediante satélites alumbrar todo el territorio nacional y que se aporte la comunicación por internet. Estamos viendo con empresas que están trabajando, haciendo investigación y ya llevando a la práctica el uso de pequeños satélites para este propósito”.

Afirmó que esto también sucede en Estados Unidos, donde tampoco tienen la posibilidad de comunicar a todo su territorio, por lo mismo, “y estamos trabajando de manera coordinada”. Aseguro que se tiene la fibra óptica que se está utilizando, “se está alumbrando para llegar, pero siempre hay la dificultad de lo que llaman la última milla, ya la conexión directa a los hogares o a las localidades. Ya estamos también avanzando en eso”.

“Y lo otro es la instalación de antenas, que ya también se está haciendo. Ya tenemos un número importante de localidades conectadas, pero todavía no podemos decir que ya se tiene la conectividad en todo el país. Como yo ando recorriendo constantemente todas las regiones de México, pues puedo estar constatando lo difícil que es el poderse comunicar con internet.

Y es fundamental, es una revolución el que logremos la comunicación por internet, como lo habremos de lograr, porque todavía nos falta tiempo, dos años cuatro meses y estamos trabajando con todo con este propósito. Ya está la empresa dependiente de la Comisión Federal de Electricidad, Internet para Todos. Tienen presupuesto (Para 2020-2022 casi 6 mil 400 millones de pesos que la Cámara de Diputados les aprobó), no es un problema de falta de recursos económicos, es un asunto tecnológico básicamente”.

Dijo que espera que ya pronto se avance en el cumplimiento de compromiso. Como se comprometió, “antes de que termine el gobierno tenemos que dejar comunicado a todo el país con internet (…) y le voy a pedir a los responsables de este programa que vengan aquí un día y les expongan cómo vamos, cuánto se ha avanzado, qué se está haciendo y cuándo calculan que vamos a poder cumplir con el compromiso de conectar a todo el país con internet”.

Al cuestionarle si hasta el momento, las empresas dominantes en el mercado no le han realizado algún planteamiento para llevar internet a las zonas donde no llega su señal, respondió que están trabajando de la mano con ellas. “Pero es un asunto, insisto, de tecnología, las grandes empresas tampoco tienen la infraestructura para llevar el internet a las comunidades más apartadas. La tienen concentrada en las grandes ciudades, pero sale uno de las cabeceras municipales y ya no hay señal, no sólo para internet, no hay señal para el teléfono móvil, hasta en cabeceras municipales, esto es un atraso que tenemos, pero vamos a resolverlo, en eso estamos”.

Aseguró que, de parte de las grandes empresas, sí hay colaboración, apoyo, interés en ayudar, y están trabajando de manera conjunta. “Hay una empresa que se llama Altán, que tenemos un convenio con ellos para la instalación, la infraestructura y otras empresas que también ayudan con este propósito.

Voy a pedir, repito, a los técnicos que vengan aquí a explicar, y también que la gente sepa. Porque acabo de estar la semana pasada en una gira en San Luis Potosí, en la Huasteca, allá una señora me insistía mucho de que tiene a sus hijas e hijos en el estudio y que no tenían internet ahí en esa comunidad, y era una de sus peticiones; ahora seguramente va a saber que ya la mencioné a ella porque esta conferencia la ven en todo el país”.

Agregando a la respuesta del presidente, Gerardo Flores Ramírez, publicó en El Economista que, “La cuestión es que al día de hoy, siguen sin informar con claridad que han hecho con los casi 6,400 millones de pesos que la Cámara de Diputados ha aprobado para esta empresa para los ejercicios de los años 2020 al 2022. A más de tres años de avanzada la administración del presidente López Obrador sigue sin dar pie con bola. La otra apuesta del presidente, es la red compartida operada por Altán, que lamentablemente encalló en 2021. El resumen es que, en materia de conectividad, no hay un plan serio, no saben dónde están parados y mucho menos a dónde quieren llegar. Es un ejemplo más de las limitaciones e ineptitud que caracterizan a la administración actual para atender los retos con las mejores soluciones”.

Otra reacción del tema fue de la revista Expansión, donde Ana Luisa Gutiérrez señaló que “En 2019, la CFE lanzó una licitación para el proyecto Red Eléctrica Inteligente (REI), cuyo valor ascendió a 797 millones de pesos, para abastecer a la empresa estatal de fibra óptica para avanzar en la conexión digital del país. Prysmian Group ganó el proyecto y en febrero aseguró a Expansión que a inicios de 2022 terminó de suministrar los 15,000 kilómetros de cables de fibra óptica del proyecto de conectividad REI”.

Agregó que, “de acuerdo con la Encuesta de la Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Inegi, el número de usuarios con acceso a internet en México llegó a 84.1 millones, lo que representa que 28% de la población de seis años en adelante no se conectó a la red, y que, además, en 2020, año marcado por la pandemia de COVID-19, 78.3% de la población urbana ha sido usuaria de internet, mientras que en zona rural la población con acceso a conectividad ha sido de 50.4%, lo que significa que la brecha digital aún persiste”.

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: José Sobrevilla – De la nitidez del negro