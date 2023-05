Jovencita intenta matarse en Xalapa; policías la atendieron

Veracruz, Ver.– Vecinos del fraccionamiento Moderno en el municipio de Veracruz viven con el terror que les infringe una banda delictiva que durante los últimos meses ha estado desvalijando casas y comercios a plena luz del día.

El último gran asalto que dieron, fue a la casa banquetera Gourmet de México, propiedad de la empresaria, Margarita Palmeros Exsome, negocio al cual en los últimos dos años le han robado: hornos, tanques de gas, hidroneumático, bombas de agua, bufeteras, cubiertos, copas, escalera, ‘diablito’, compresora, rebanadora, licuadora, cuchillos y ollas.

«Más o menos, como de dos años para acá hemos estado con robos en la cuadra, una de las primeras robos que tuve fue, cortaron las cámaras, y me robaron un aire acondicionado que estaba en una ventana, se lo llevaron, después regresaron por unas bicicletas, luego, después de unos meses, regresaron se llevaron un ventilador y una licuadora, y así han ido estando robando. Pero el mes pasado en Semana Santa, de jueves para viernes Santo entró un tipo a la casa, entró con herramienta y me robó el hidroneumático, desgraciadamente todos estos robos suceden de día, ya no les importa que los vean las cámaras, yo tengo alarma, la alarma empieza a sonar, la alarma no les hace ni cosquillas, y pues las cámaras tampoco», mencionó la empresaria.