Juez Federal da ultimátum a Senado para elegir comisionados del INAI: Julen Rementería

Veracruz, Ver.– El legislador veracruzano, Julen Rementería del Puerto, lamentó el ultimátum que dio un Juez Federal al Senado de la República para elegir a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

La noche de este jueves se dio a conocer que la Cámara Alta tiene un máximo de tres días para designar a los dos nuevos comisionados del INAI; ante esta situación, el veracruzano dijo que su Grupo Parlamentario está listo para acatar dicha orden y así el organismo no paralice sus funciones.

Rementería del Puerto destacó que, posterior al veto que hizo el Ejecutivo federal la semana pasada, los Senadores tenían que elegir a los próximos comisionados antes de que concluya el mes y se ha seguido postergando sin saber por qué.

“Estamos casi a una semana de que el organismo quede con cuatro comisionados, y no se ha llegado a ningún acuerdo por el partido mayoritario, y esto no permitiría cumplir con lo señalado y el INAI no tendría sesiones válidas, por no alcanzar el quórum necesario, cuando les hemos reiterado que urge designar a los próximos comisionados”, apuntó.