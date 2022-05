La mexicana Giuliana Olmos logra el título en dobles femenino en el Abierto de Madrid

Madrid, España. – La última aventura en la carrera profesional de Carlo Ancelotti en los banquillos será en el Real Madrid. Así lo confirmó el técnico italiano, de 62 años, que mostró su felicidad plena en el presente, su deseo de que le dure “hasta los 80” y la imposibilidad de que un proyecto posterior le pueda motivar más que dirigir al “mejor equipo del mundo”.

“Si todo va bien, en el Real Madrid me quedaría hasta los 80, ¿por qué no? Hasta que no me vuelva completamente loco”, aseguró Ancelotti antes de confirmar que el final de su carrera se producirá el día que se acabe su segunda etapa como técnico en el club blanco.