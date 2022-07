La NASA lanza otras imágenes captadas por el telescopio James Webb

Estados Unidos.- Las acciones de Twitter caían el lunes después de que el magnate Elon Musk rompió un acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar la compañía y se vislumbra una batalla legal entre las partes.

Una hora después de abierto el mercado, las acciones de Twitter caían 7,0% a 34,24 dólares

Tras semanas de amenazas, Musk se retiró el viernes del acuerdo, acusando a la empresa de hacer declaraciones «engañosas» sobre el número de cuentas falsas, según una carta de sus abogados, cuya copia fue presentada ante la Comisión de Valores que supervisa el mercado.

La decisión de Musk de rescindir el acuerdo de compra firmado en abril sienta las bases para una batalla judicial potencialmente larga con la empresa, que inicialmente se había opuesto a una transacción.

El acuerdo de fusión original contenía una multa por ruptura de 1.000 millones de dólares.

Twitter ha defendido su supervisión de las cuentas falsas y dijo que demandará para obligar a Musk a completar el acuerdo.

La junta directiva de Twitter «está comprometida con el cierre de la transacción en el precio y los términos acordados con el Sr. Musk y tiene previsto emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión», tuiteó Bret Taylor, presidente de la empresa, quien anunció que la demanda será presentada en una corte del estado de Delaware.

Twitter dice que el número de cuentas falsas es inferior al 5% pero Musk cree que la cantidad es mucho mayor.

Twitter rehusó hacer comentarios a AFP.

Tras la impugnación de Twitter, Musk utilizó a la propia plataforma para mofarse de la empresa.

«Dijeron que no podía comprar Twitter. Después no revelarían información de los bots. Ahora me quieren obligar en la justicia a comprar Twitter. Ahora tendrán que revelar en la corte la información de los bot», dijo en una serie de tuits en los que coloco imágenes suyas riendo.