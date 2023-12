La OMS recuerda un 2023 como un año histórico donde puso punto final a la emergencia sanitaria por Covid-19

Moscú, Rusia.- El encarcelado líder opositor ruso Alexéi Navalni aseguró en las redes sociales que se encuentra bien, en sus primeras palabras desde su nueva prisión en el círculo polar ártico, en la que reapareció el lunes tras casi tres semanas desaparecido.

Navalni desveló que llegó el sábado a la penitenciaría IK-3 del distrito autónomo de Yamalo-Nenets tras 20 días de singladura desde Moscú a la localidad de Jarp con escalas en varias ciudades, incluida la capital de los Urales, Yekaterimburgo, y Vorkutá, hogar de uno de los más temidos GULAG soviéticos.

Admitió que el traslado, conocido en Rusia como “etapirovanie”, fue “bastante agotador”, pero añadió que su estado de ánimo es, “de todas formas, excelente”.

“No esperaba que alguien me encontrara hasta mediados de enero. Por eso, me sorprendí tanto cuando por la tarde la puerta se abrió con las palabras: ‘Ha venido su abogado’. Dijo que me habíais perdido de vista y que algunos incluso se preocuparon por mí. ¡Muchas gracias por el apoyo!”, explicó.